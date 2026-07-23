¿Angelica María no quiere ser una carga? Confiesa la petición que le hizo a Angélica Vale: “Hasta el último día”

Después de que se confirmó el regreso de Angélica María a las telenovelas en una actuación especial, la actriz conocida como ‘La novia de México’ compartió en un encuentro con la prensa que ha pensado en vivir en una casa para adultos mayores sus últimos años. ¿Qué piensa su hija Angélica Vale? Aquí te contamos.

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Angélica María regresa a las telenovelas. / Redes sociales

¿Cuándo será el regreso de Angélica María a las telenovelas?

En medio del divorcio que atraviesa Angélica Vale de Otto Padrón, se dio a conocer que, tras 13 años alejada de la pantalla chica, Angélica María regresará a las telenovelas en ‘Corazón de Marruecos’, melodrama que hará homenaje al clásico ‘Muchacha italiana viene a casarse’.

Desde que su participación fue anunciada, el público se mostró entusiasmado debido a que le dará vida a un personaje que llevará el mismo apellido de la mujer que interpretó hace más de 50 años, lo que marcará un nuevo parteaguas en su carrera.

Sin embargo, pese a la emoción de sus seguidores por verla de regreso en los melodramas; en un reciente encuentro con la prensa se sinceró sobre la posibilidad de pasar sus últimos años en una casa para adultos mayores. ¿No quiere estar junto a su hija?

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Angélica María regresa a las telenovelas. / Redes sociales

¿Por qué Angélica María quiere vivir en una casa para adultos mayores?

Durante un encuentro con los micrófonos del programa ‘Ventaneando’, Angélica María confesó que le ha llegado a plantear la posibilidad a su hija Angélica Vale de vivir en una casa de adultos mayores durante sus últimos años.

De acuerdo con ‘la novia de México’ busca estar en un lugar donde le puedan brindar todos los cuidados necesarios y no convertirse en una carga para su familia; sin embargo, su idea parece no ser apoyada por la protagonista de ‘La fea más bella’.

“Yo le dije a mi hija que a mí me gustaría irme a una casa de esas para que me cuidaran y, ya sabes, todo lo que les pasa a los viejitos. ¡Guácala!”. Angélica Vale

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¿Cuál fue la respuesta de Angélica Vale a la petición de Angélica María?

De acuerdo con la protagonista de ‘Corazón salvaje’, cuando le planteó la posibilidad de vivir en una casa de adultos mayores a su hija, ella la rechazó completamente y le dijo que estarían juntas hasta sus últimos días.

“Y me dice mi hija: ‘No mi amá, tú conmigo hasta el último día’. Así somos. Pero a mí sí me gustaría que mi hija estuviera tranquila”, explicó Angélica María, quien eligió evadir los cuestionamientos sobre el divorcio de su hija de Otto Padrón.

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