¿Angélica Vale vivió un infierno en La fea más bella? La actriz lanza impactante confesión: “Muchas cosas pasaron”

‘La fea más bella’ fue una de las telenovelas que ganó demasiada popularidad. Jaime Camil y Angélica Vale fueron los protagonistas de la historia. Ahora, la hija de Angélica María reveló cómo fue darle vida a ‘Lety’ durante las grabaciones del proyecto. ¿Vivió un infierno? Te lo contamos.

Angélica Vale habló sobre cómo fue darle vida a ‘Lety’ en ‘La fea más bella’. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuándo se estrenó ‘La fea más bella’?

‘La fea más bella’ fue una de las telenovelas de televisión abierta más populares y amadas por los televidentes. La historia de comedia, romance y con un poco de drama comenzó en enero de 2006 en México y terminó el 25 de febrero de 2007.

Con poco más de un año de proyección en TV, ‘La fea más bella’ tuvo un total de 300 episodios y fue considerada como una de las de mayor duración de Televisa. Cabe mencionar que el último episodio tuvo una programación especial por uno de los canales de la televisora, ya que contaba con una duración de tres horas.

A pesar de que ya se cumplieron 20 años de que ‘La fea más bella’ se emitiera en la pantalla chica, la telenovela aún es recordada por el público; la mismísima Angélica Vale habló sobre cómo vivió el proceso para interpretar a ‘Lety’ en más de un año de grabación.

La fea más bella fe una de las telenovelas más populares de la televisión abierta. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Angélica Vale sobre su trabajo en ‘La fea más bella’?

Durante la final de Juego de Voces, donde Angélica Vale es conductora, habló con la prensa y narró cómo fue vivir un año de grabación para dar vida a ‘Lety Padilla’ de ‘La fea más bella’.

Señaló que el personaje llegó a absorber gran parte de su tiempo durante las grabaciones y tuvo que dejar su vida a un lado.

“No tuve vida un año y tres meses. Fui Lety, o sea, mi vida le pertenecía al personaje y no salíamos del estudio, no salíamos de las locaciones. Yo soy muy Lety, o sea, somos como una misma persona”. Angélica Vale.

Destacó que varias escenas que se ven en la televisión, como tropezones o caídas, no fueron eliminadas y quedaron plasmadas en la pantalla chica.

“Hay muchos tropezones, muchas caídas, muchas cosas que pasaron durante las grabaciones eran porque me pasaban a mí y lo dejaban”. Angélica Vale.

Agregó que siempre soñó con ser protagonista de una telenovela exitosa, pero no pensó que en verdad fuera a durar tanto tiempo y tener mucha popularidad.

“Yo siempre había tenido el sueño de hacer una telenovela exitosa, pero ni en los sueños más locos que llegué a tener, pude imaginarme lo que ‘La fea más bella’ significa hasta el día de hoy”. Angélica Vale.

Angélica Vale como Lety en ‘La fea más bella’. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué hizo Angélica Vale para su cambio físico?

Durante mediados de 2025, Angélica María sorprendió al público con una notable transformación física, perdiendo más de 25 kilos. En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, la actriz reveló el secreto para bajar de peso.

Detalló que acudió a una clínica para un tratamiento endocrinológico que reguló sus hormonas tras sus embarazos, ya que presentaban un fuerte desbalance. El tratamiento hormonal personalizado y un cambio completo en la alimentación fueron los métodos que los especialistas le señalaron a Angélica Vale para poder bajar de peso.

Además, le recomendaron una rutina diaria de aplicación, la cual le ayudó a entender mejor cómo combinar sus comidas y controlar su ingesta calórica.