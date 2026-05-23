Famoso actor mexicano, expareja de Angélica María, recuerda cuando se quedó sin dinero: “No tenía ni sábanas”

Un reconocido actor y comediante mexicano que se popularizó durante la época de los 80 y 90, sorprendió a propios y extraños al hacer una fuerte confesión sobre las dificultades que enfrentó hace algunos años. Durante su participación en el programa “El minuto que cambió mi destino”, el legendario actor, quien fue pareja de Angélica María, recordó cómo la llegada de la pandemia en 2020 afectó severamente su economía.

Expareja de Angélica María recuerda crisis económica. / Redes sociales

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¿Por qué Alejandro Suárez quedó casi en la ruina?

Al igual que otras personalidades del medio, Alejandro Suárez recordó que, tras la llegada de la pandemia a México, vivió una severa afectación a su economía que duró cerca de 2 años.

Durante ese tiempo se vio obligado a recortar gran parte de sus gastos, pues solo invertía en cosas sumamente necesarias en su vida personal para lograr mantenerse activo.

A manera de broma, Alejandro Suárez comentó con Gustavo Adolfo Infante que “no tenía colchón ni sábanas”, pero aun así usó todos sus recursos para lograr solventar la situación que enfrentaba.

Una de las principales acciones que hizo para atravesar el bache económico de la mejor manera fue poner a la venta algunas de sus propiedades, misma acción que realizaron varias personalidades del medio. “Dicen que los bienes son para arreglar los males”, señaló.

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¿Quién es Alejandro Suárez, actor que casi queda en la ruina tras la pandemia?

¿Quién es el comediante Alejandro Suárez?

Alejandro Suárez es el actor y comediante que reveló la crisis económica que vivió. Nacido el 26 de junio de 1941 en la Ciudad de México, tiene 84 años. A lo largo de su trayectoria ha participado en cine, teatro y televisión, formando parte de distintos programas de comedia y producciones que marcaron varias décadas de la televisión mexicana. Su carrera comenzó en la década de los sesenta y desde entonces se mantuvo activo en distintos proyectos dentro de la industria del entretenimiento.

Dentro de sus trabajos más conocidos en televisión se encuentran programas como Chucherías, donde trabajó junto a Chucho Salinas; Ensalada de locos, al lado de Manuel ‘el Loco’ Valdés y Héctor Lechuga; además de La carabina de Ambrosio, uno de los programas de comedia más recordados de finales de los setenta y principios de los ochenta. También encabezó El show de Alejandro Suárez, donde realizó sketches y personajes propios.

En cine, Alejandro Suárez participó en películas como El señor doctor, Peluquero de señoras, Masajista de señoras y El diablo entre las piernas. Más recientemente también formó parte de producciones televisivas como ¿Quién es la máscara?, donde participó como “Panda”, así como Una familia de diez y El Junior: El Mirrey de los Capos.

En el plano sentimental, sostuvo una relación con Luz María Aguilar, con quien se convirtió en padre de Alejandro Suárez Aguilar. Sin embargo, tiempo antes también estuvo relacionado con la actriz Angélica María.

Alejandro Suárez y la crisis económica que enfrentó. / Redes sociales

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¿Cómo fue el romance de Angélica María con Alejandro Suárez?

Alejandro Suárez y Angélica María sostuvieron una breve relación que hasta hoy sigue siendo recordada. Al igual que otros famosos, se conocieron dentro del medio artístico cuando la cantante y actriz era conocida como “La novia de México” y el actor como “El vulgarcito”.

Pese a que no existe mucha información sobre su romance, algunos medios señalan que su amor vio interrumpido por la llegada de Raúl Vale, quien años después se convirtió en el padre de la única hija de la artista, Angélica Vale.

Angélica María y su romance con Alejandro Suárez. / YT: Hoy

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¿Qué parentesco hay entre Alejandro Suárez y Héctor Suárez?

Además de construir una carrera propia dentro de la comedia y la actuación, Alejandro Suárez también forma parte de una familia ligada al entretenimiento en México. El intérprete es medio hermano de Héctor Suárez, con quien comparte al padre, el piloto militar Sergio Suárez Rivera. Alejandro Suárez es hijo de Zoila Aguilar, mientras que Héctor Suárez nació de la relación del militar con Ofelia Hernández, quien trabajaba en un salón de belleza.

Aunque ambos desarrollaron trayectorias distintas dentro del medio artístico, los dos participaron en proyectos relacionados con la comedia y la televisión mexicana durante varias décadas.