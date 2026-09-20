Destapan capítulo perdido de El Chavo del 8 donde aparece Angélica María; así fue su inesperado cameo

Resulta que ‘El chavo del 8’ todavía tiene sorpresas guardadas, y esta vez el chisme lo destapó nada menos que Ernesto Laguardia. El actor confesó en ‘La casa de los famosos México 2026’ que en algún momento formó parte del elenco de la mítica serie, y ese comentario abrió la caja de Pandora entre los fans.

Mientras algunos siguen buscando el capítulo en el que apareció Laguardia junto a ‘La Chilindrina’ y ‘Quico’, otro episodio olvidado sí salió a la luz: uno en el que ‘la Novia de México’, Angélica María, compartió pantalla con los personajes más queridos del vecindario.

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El Chavo del 8 / Redes sociales

¿En qué capítulo de El chavo del 8 aparece Angélica María?

La aparición de Angélica María en El chavo del 8 ocurrió en 1979, durante el episodio conocido como “Clases de dibujo e historia”, transmitido originalmente el 14 de mayo de ese año.

En dicha historia, la actriz interpretó a Yara, una estudiante que formaba parte del salón de clases del Profesor Jirafales junto al resto de los famosos personajes de la vecindad.

Aunque su participación fue breve, el cameo sorprendió a muchos seguidores de la serie, ya que no es uno de los episodios más recordados dentro de la extensa historia del programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

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¿Qué hizo Angélica María en su escena junto al Profesor Jirafales?

La escena ocurre durante una clase en la que el Profesor Jirafales cuestiona a sus alumnos sobre las tribus más importantes de México. En ese momento interviene el personaje de Angélica María con una participación corta, pero que quedó registrada en la historia del programa:

Profesor Jirafales: ¿alguno de ustedes puede mencionar el nombre de otra de las tribus importante de México?, ¿sí?...”

“Los lacandones… ¿yo puedo ir al baño?” Angélica Vale como Yara

Profesor Jirafales: Sí ‘Yara’, pasa…”

Aunque se trató de apenas unas líneas, la presencia de la cantante y actriz llamó la atención de los televidentes y, décadas después, sigue siendo considerada una de las apariciones especiales más curiosas de la serie.

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¿Qué proyecto promocionó Angélica María con su personaje ‘Yara’?

El nombre “Yara” no se eligió al azar. En esos mismos días, Angélica María protagonizaba la telenovela “Yara”, donde interpretaba a una joven de origen lacandón.

Su paso por El chavo del 8 funcionó, en los hechos, como una promoción disfrazada de cameo: el mismo nombre, el mismo origen indígena, la misma referencia a los lacandones dentro del diálogo.

Una estrategia sencilla, pero efectiva, que hoy los fans de la serie están redescubriendo gracias a la confesión de Ernesto Laguardia y a la cacería de episodios perdidos que desató en redes.

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