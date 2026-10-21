Federica Quijano revela, ¿un cirujano le dejó desfigurada la cara? Tras procedimiento estético dice, ¿lo demandará?

Hace algunos días, el nombre de Federica Quijano se hizo tendencia en las redes sociales al hablar sobre el reto de cuidar a su hijo autista, ahora, la cantante revela lo que le pasó cuando decidió hacerse un retoque en el rostro. ¿Qué dijo? Aquí te compartimos los detalles.

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¿Qué dijo Federica Quijano sobre el procedimiento facial al que se sometió?

En su más reciente encuentro con la prensa, Federica Quijano se sinceró sobre una de las marcas en su cuerpo que más han dado de qué hablar: las cicatrices detrás de sus orejas, mismas que tiene a causa de un estiramiento facial que no salió del todo bien.

De acuerdo a las revelaciones de la cantante de Kabah, ella buscaba un resultado natural y que el procedimiento no fuera muy invasivo, por lo que optó por un estiramiento que quedaría escondido detrás de las orejas, sin embargo, después de someterse al mismo, tuvo problemas porque las cicatrices no cerraban:

“Son unas cicatrices que supuestamente me iban a jalar, pero me la dejaron mal, entonces se me quedaron así abiertas. Mi mujer me las ha tratado de cerrar pero pues no, ni modo (…) como no quería que se metieran tanto en mi cara, fue nada más como un jalón acá, pero pues, valió” Federica Quijano

¿Cuál es el estado de salud de Federica Quijano? / IG: @federicaquijano

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¿Federica Quijano dispuesta a demandar al cirujano que le hizo procedimiento en el rostro?

Como era de esperarse, la prensa cuestionó a la hermana de Apio Quijano, acerca de si buscaría proceder por la vía legal, apelando una mala praxis que derivó en las cicatrices detrás de sus orejas.

Sorprendentemente, Federica muy tranquila reveló que no tenía ningún plan de proceder legalmente en contra del médico que la atendió, pues incluso sabía que pudo ser su mismo cuerpo el que respondió mal al procedimiento.

“A lo mejor mi cuerpo cicatrizó mal, lo hicieron mal, quién sabe como lo hicieron (…) no, no para nada [quisiera demandar] no, no, no para nada, ya fue hace un chorro, entonces no, no, fue hace como tres años, entonces pues ya, son mías, son parte de mí”, finalizó la cantante.

¡Federica Quijano EXPONE MALA PRAXIS por cirugía estética! La cantante revela que le quedaron cicatrices abiertas y pagó por ese procedimiento #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/pRgtAl8uMh — De Primera Mano (@deprimeramano) October 21, 2026

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¿Quién es el cirujano que atendió a Federica Quijano durante su procedimiento en el rostro?

Aunque contó con pelos y señales lo que le había pasado en la cara, Federica Quijano no dio más detalles sobre el cirujano que le tocó la cara para hacerle el mencionado estiramiento facial, por lo que su identidad continúa anónima.

Las cicatrices en su rostro es sin duda el menor de los problemas de Federica Quijano, pues la afamada cantante tiene una lucha mucho más fuerte que la aqueja en su día a día: su hijo autista, mismo que desafortunadamente la ha agredido en más de una ocasión de manera física.