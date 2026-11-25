Una nueva polémica azota a Apio Quijano y su programa “Pipiri nights”, pues en una reciente emisión sus invitados lanzaron señalamientos, mismos que fueron interpretados por usuarios como la presunta “salida del clóset” del actor Eugenio Siller, famoso por su participación en diferentes telenovelas. ¿Qué dijeron exactamente?

¿A qué actor mexicano habrían sacado del cóset? / Canva

¿Qué dijeron sobre la orientación sexual de un actor mexicano en programa de Apio Quijano?

Hace una semana en programa de Apio Quijano (quien protagonizó polémica con Ernesto Laguardia), Pipiris Nights, tuvo como invitados a Mauricio Mejía y a “Pollito tropical”, por lo que se esperaba una emisión llena de “fuego” en redes sociales.

La polémica llegó cuando estaban hablando de sus “ex” y que Apio insistió en no decir sus nombres en voz alta, y uno de sus invitados dijo “porque aún no salen del clóset”.

Ahí fue que el “Pollito tropical” dijo:

Como el actor este que yo siempre digo que ya salió del clóset pero no salió del clóset y tú mandas a callarme. Pollito tropical

En este momento, internautas comenzaron a preguntarse sobre la identidad de la persona, pues son varios los actores que están bajo la lupa en este tipo de tema. ¿A quién se referían?

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¿Sacaron del clóset a Eugenio Siller? / Mezcalent

¿Por qué aseguran que Eugenio Siller sería el actor al que presuntamente “sacaron del clóset”?

Cuando Apio Quijano comenzó a preguntar sobre el actor al que se referían en sus comentarios, “Pollito tropical” decidió cubrirse la boca y gesticular un poco el nombre, ahí fue que varios usuarios dedujeron que presuntamente se trataría de actor Eugenio Siller:



“ Yo también entendí Eugenio Siller ”,

”, “ Sí dijo Eugenio Siller ”,

”, “ Repetí 3 veces el vídeo y sí lo dijo ”.

Aunque en comentarios también llegaron a mencionar a Eduardo Yáñez y Juan Soler, el nombre que más se repitió fue el del actor Eugenio Siller.

Es importante aclarar que esto solo corresponde a interpretaciones de usuarios en redes, y solo es un rumor que actualmente inunda las plataformas digitales. Te dejamos el video.

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¿Quién es Eugenio Siller y cuál es su trayectoria en televisión?

Eugenio Siller es actor, cantante y modelo mexicano, nacido en 1981 en Tampico, Tamaulipas, cuya trayectoria desde 1998 en la industria musical como cantante, aunque más tarde se formó en el CEA, el centro de capacitación actoral de Televisa.

Antes de dar el salto a las telenovelas, participó en anuncios publicitarios, comedias musicales y puestas teatrales.

Siller se afianzó como uno de los galanes de las telenovelas mexicanas, estando presente en proyectos como:



Rebelde,

Código postal,

Al diablo con los guapos,

Mi pecado, Aurora,

Una maid en Manhattan,

¿Quién es quién? ,

, Reina de corazones,

Al diablo con los guapos ,

, Mi pecado,

Una maid en Manhattan, entre muchos otros más.

Uno de sus trabajos que lo catapultó a nivel internacional fue la serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, en la que encarna a Chema Lazcano.

De hecho, Eugenio Siller sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a las telenovelas, causando la emoción de quienes siguen su carrera.

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