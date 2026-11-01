Eugenio Siller, actor de ‘Al diablo con los guapos’, anuncia su regreso a las telenovelas; así luce actualmente

Luego de que se confirmara el regreso de Samadhi Zendejas, actriz de ‘Atrévete a soñar’, a las telenovelas, se dio a conocer que el actor Eugenio Siller también está entre los artistas que volverán a la pantalla chica durante los primeros meses de 2027. ¡Así habla del proyecto!

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Eugenio Siller revela los detalles del personaje que lo trae de regreso a México. / Instagram

¿Eugenio Siller y Samadhi Zendejas trabajarán juntos en su regreso a las telenovelas?

Tras más de una década de estar alejado de los melodramas en México, Eugenio Siller compartió que se encuentra entusiasmado por su regreso a los melodramas en ‘Todavía te amo’, producción de Carlos Bardasano para TelevisaUnivison.

“Feliz de la vida de estar aquí, de participar en esta telenovela, Todavía te amo, de la mano de Carlos Bardasano y haciendo un personaje muy bonito que se llama Raúl”. Eugenio Siller

Eugenio Siller no será el único en regresar a la actuación en ‘Todavía te amo’, el melodrama también contará con la participación de Samdhi Zendejas, quien también se había mantenido lejos de los melodramas en México. “Voy a estar con ella (con Samadhi), voy a estar con un elenco maravilloso, con primeros actores”, expresó.

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Eugenio Siller revela los detalles del personaje que lo trae de regreso a México. / Facebook

¿Qué se sabe sobre el personaje que Eugenio Siller interpretará en ‘Todavía te amo’?

Durante el mismo encuentro con los micrófonos de Eden Dorantes, Eugenio Siller se sinceró sobre el personaje que marcará su regreso a las telenovelas y dijo sentirse feliz por reencontrarse con caras conocidas y darse cuenta de que aún existe esa conexión como actores.

“Muy contento, con sentimientos encontrados, muy emocionado, eso sí te puedo decir, y pues ya listo para empezar a grabar y entrar a las pantallas de todos ustedes”, dijo sin revelar grandes detalles sobre el proyecto, aunque sobre su personaje, agregó:

“Es un personaje muy bonito, con un buen corazón, noble. Tiene un trauma que viene cargando desde niño, que eso lo van a ver en la historia. No te lo puedo contar porque entonces sería un spoiler, pero tocamos el tema de la salud mental y eso me encanta”. Eugenio Siller

De acuerdo con el actor, el hecho de que se hable de la salud mental permite educar al público de cierta manera, lo que le hace sentir mayor entusiasmo por el proyecto: “Me encanta saber que tocamos este tipo de temas con mi personaje, que es Raúl”, concluyó.

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¿Quién es Eugenio Siller y cuál fue la última telenovela que hizo en México?

Eugenio Siller Margáin, conocido solo como Eugenio Siller, es un actor, cantante y modelo mexicano que inició su carrera en la música en 1998 para después comenzar sus estudios en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa.

Sus primeros pasos en la actuación los dio en melodramas como ‘Código postal’ y ‘Rebelde’; sin embargo, adquirió notoriedad en el medio al ser parte de ‘Al diablo con los guapos’, donde compartió créditos con Allisson Lozz, actriz que se retiró de la actuación.

Tras el éxito conseguido junto a Allisson Lozz, Siller continuó su carrera en la telenovela ‘Mi pecado’. Al concluir el melodrama, el actor se fue de México, por lo que su reciente a integración al elenco de ‘Todavía te amo’ ya emociona a sus fans. ¿Será su regreso definitivo a las telenovelas en México?

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