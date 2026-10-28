¿Memo Schutz llega a las telenovelas? Rompe el silencio sobre su posible debut como actor: “Más que listo”

Luego de que Memo Schutz concluyera con éxito su participación en La casa de los famosos México, el productor Juan Osorio se mostró interesado en que el comentarista deportivo sea parte de uno de sus melodramas en Televisa. ¿Aceptó la propuesta el exhabitante? ¡Te contamos los detalles!

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¿Memo Schutz está listo para ser el próximo galán de las telenovelas? / Redes sociales

¿Qué dijo Juan Osorio sobre la posible integración de Memo Schutz a las telenovelas?

En medio de los rumores de un posible romance entre Memo Schutz y Brianda Deyanara, el productor Juan Osorio sorprendió al mostrarse interesado en que el comentarista deportivo sea parte de uno de los melodramas que produce.

Según explicó el productor de Televisa, además de su talento para el análisis de los reportes, su radical cambio físico en el reality show es otra de las cualidades que pueden funcionar para que se convierta en todo un galán de las telenovelas.

“He decidido que Memo es un galán, ha adelgazado mucho dentro de La casa de los famosos, sigue haciendo ejercicio, sigue muy activo. Creo que merecer hacer un casting en el próximo proyecto que yo haga”. Memo Schutz

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¿Memo Schutz está listo para ser el próximo galán de las telenovelas? / Redes sociales y canva

¿Memo Schutz será villano o protagonista en el melodrama de Juan Osorio?

Juan Osorio explicó que es consciente de que no existe una relación entre Memo Schutz y la actuación; sin embargo no se cierra a la idea de que el periodista deportivo acepte la propuesta de ser parte de las telenovelas, por lo que está entusiasmado ante un posible ‘sí’.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si le gustaría que fuera villano o protagonista, Juan Osorio señaló que sería interesante verlo en una nueva faceta, pues eso podría atraer gran parte del rating.

“Sí conviene ponerlo de villano, porque no le conocemos esa faceta. Hay que hacerle casting peor que sea de villano. ¿A ustedes qué les parece?”. Juan Osorio

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¿Memo Schutz está listo para ser el próximo galán de las telenovelas? / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Memo Schutz a la propuesta de Juan Osorio?

Luego de que Memo Schutz enfrentó rumores de separación de su esposa, el comentarista volvió a ser acaparado por la prensa, pero en esta ocasión con preguntas sobre su posible integración a las telenovelas tras la propuesta de Juan Osorio.

De acuerdo con el comentarista, se siente halagado de que el productor lo haya vuelto a ver, pero aún no han existido propuestas. “Estoy más que listo para chocar bazo o tomar un café”.

“No sé proque confía tanto en mis habilidades histriónicas, pero la verdad halagado que una leyenda de las telenovelas haya pensado en mí. En ese proceso estamos, yo creo que tiene mucha chamba el señor Osorio, pero tiene ojo clínico, porque no, uno no se cierra. Hay compañeros míos que ya han hecho telenovelas”. Memo Schutz

Por lo tanto, Memo Schutz aún no tiene un proyecto en las telenovelas, pero está abierto a entablar una conversación con el productor Juan Osorio. ¿Será el próximo galán de las telenovelas?

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