¿Brianda Deyanara admite romance con Memo Schutz? Influencer se disculpa con la esposa del comentarista

Durante las últimas semanas de ‘La casa de los famosos México 2026’, se empezó a especular sobre un supuesto romance entre Memo Schutz y Brianda Deyanara. En redes sociales, siguen viralizándose imágenes que, para muchos, podrían dejar ver que, al menos, el comentarista “sí se enamoró”.

A poco más de una semana de que el proyecto llegara a su fin, la creadora de contenido aborda este tema y aprovecha para pedirle perdón a la esposa de Memo. Esto fue lo que dijo.

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Se especuló que Brianda Deyanara y Memo Schutz estaban enamorados / Redes sociales

¿Por qué se dijo que Brianda Deyanara y Memo Schutz se estaban enamorando en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Fans de ‘La casa de los famosos México 2026’ notaron una aparente cercanía entre Brianda Deyanara y Memo Schutz. Se abrazaban constantemente y platicaban mucho. Todo esto hizo sospechar de un posible romance.

Esto fue motivo de polémica en su momento, ya que Memo lleva 20 años de casado con su esposa, Verónica, con quien ha construido una linda familia de cuatro hijos.

Más allá de las imágenes, Masad Altamimi declaró que, presuntamente, Memo celaba mucho a Brianda. Incluso contó sobre la vez que el comentarista presuntamente le reclamó por “coquetearle” a la creadora de contenido.

“Yo videos entre B y M. No M de Masad, M el de la casa de ahorita. Yo vi cosas raras cuando salí, es como una molestia mía, pero no tengo problema con su vida. Yo soy respetuoso. M tiene esposa, hijos, es como, no ma…”, expresó el árabe.

En su momento, Brianda y Memo negaron tener algo más que una amistad. Deyanira indicó que Schutz siempre fue muy caballeroso con las mujeres de ‘La casa’. También sentenció que el comentarista manifestaba constantemente el gran amor que siente por su esposa e hijos.

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Memo Schutz y Verónica Fonseca tienen más de 20 años juntos / Redes sociales

Brianda Deyanara revela que le pidió una disculpa a la esposa de Memo Schutz

En una reciente entrevista, Brianda Deyanara volvió a ser cuestionada sobre el shippeo con Memo Schutz. La creadora de contenido expresó que se sentía muy mal porque el tema se había salido de control.

Por esta razón, decidió ofrecerle una sincera disculpa a Verónica, en cuanto tuvo la oportunidad de verla. Según contó, le dijo que no era su intención dañar a nadie y le dejó claro el gran aprecio que también le tiene.

“Yo llegué, los saludé a él, a Vero, y le dije: ‘Vero, perdón, una disculpa por todas las cosas que se dicen en redes sociales. Los quiero mucho, a Memo lo quiero muchísimo’”. Brianda Deyanara

También reiteró que solo ve a Memo como un gran amigo y espera poder seguir teniendo una amistad ahora que ‘La casa de los famosos México 2026’ terminó.

“A falta de que hubiera polémica, pues siento que se tiene que crear de alguna manera. Yo estoy tranquila, estoy feliz. Hice muy buenos amigos; eso sí, me hicieron un shippeo con todo el mundo. Pero son personas con las que estás conviviendo 24/7 por 60 días”, indicó.

¿Qué dijo la esposa de Memo Schutz sobre el shippeo entre el comentarista y Brianda Deyanara?

Hasta el momento, Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, no ha respondido a las disculpas de Brianda Deyanara. No obstante, durante el Galifest dio algunas declaraciones sobre toda esta polémica.

La señora Fonseca dejó claro que no desconfía de su esposo. También expresó que le tiene un gran aprecio a Brianda.

“La verdad es que nosotros somos un matrimonio muy sólido, de más de veintitrés años. No, yo lo conozco perfectamente, sé cómo estamos de sólidos como matrimonio y sé cómo valora la familia, entonces estamos tranquilos”, resaltó.

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