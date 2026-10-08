Memo Schutz enfrentaría ultimátum tras supuestos ‘coqueteos’ con Brianda en LCDLFM; ¿matrimonio en riesgo?

Luego de que Memo Schutz reaccionara al shippeo que surgió con Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026, en redes comenzó a circular la versión de que el periodista deportivo habría recibido un ultimátum de su esposa al concluir el reality show 24/7. ¿Al borde del divorcio? ¡Aquí te contamos!

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Memo Schutz enfrentaría ultimátum de su esposa tras supuestos ‘coqueteos’ con Brianda en LCDLFM.

¿Cómo surgieron los rumores de un supuesto coqueteo entre Brianda Deyanara y Memo Schutz?

Brianda Deyanara y Memo Shcutz comenzaron a ser relacionados cuando coincidieron en la suite del líder tras el triunfo de la influencer y la decisión del público. Desde entonces su cercanía fue creciendo, pero terminó por consolidarse tras la salida de Yanet García de La casa de los famosos México.

Cuando la ‘Chica del clima’ fue eliminada de la competencia, Brianda se acercó más a Memo, Yahir y Masad, y aunque el periodista deportivo aseguró ver a la joven como su hija e incluso bromeaba al ver el supuesto romance con Masad, usuarios comenzaron a notar supuestos coqueteos.

Al ser eliminado de la competencia, Masad hizo una inesperada revelación sobre Brianda y Memo Schutz, dejando entrever que podría existir algo más que una amistad entre la influencer y el periodista, lo que avivó aún más los rumores de un supuesto coqueteo. ¿Cuál fue la respuesta de los exhabitantes?

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Memo Schutz enfrentaría ultimátum de su esposa tras supuestos ‘coqueteos’ con Brianda en LCDLFM. / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Brianda y Memo Schutz a los rumores de coqueteo en LCDLFM 2026?

Tras convertirse en la última eliminada de La casa de los famosos México, Brianda confesó si en algún momento se llegó a sentir atraída por Memo Schutz. De acuerdo con la creadora de contenido, fue una situación completamente sacada de contexto y nunca imaginó que se estuviera percibiendo de esa manera en el exterior.

“Tremenda barbaridad. No puede haber una cosa más sacada de contexto... nada que ver, para nada. Memo es una persona que siempre nos habla de su familia, de sus cuatro hijos preciosos, de su esposa”. Brianda Deyanara

Por su parte, Memo Schutz también habló sobre el tema en un encuentro con la prensa, donde aseguró ver a Brianda como su hermana menor y resaltó el cariño que siente por sus hijos y esposa: “Espero que le vaya muy bien en la vida, pero mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo”, expresó.

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Memo Schutz enfrentaría ultimátum de su esposa tras supuestos ‘coqueteos’ con Brianda en LCDLFM. / Redes sociales

¿Cuál fue el supuesto ultimátum que Memo Schutz recibió de su esposa tras salir de LCDLFM?

Pese a que Memo Schutz y Brianda negaron los señalamientos de supuesto coqueteo en La casa de los famosos México 2026, en redes comenzó a circular un video en el que se habla del supuesto ultimátum que recibió el periodista por parte de su esposa.

Aparentemente, la esposa de Memo Schutz presuntamente estaría enfadada por lo ocurrido con la influencer joven en LCDLFM 2026 , hasta el punto en que le propuso asistir a terapia de pareja, ya que ha tolerado este tipo de comportamiento de su esposo durante todo su matrimonio.

Según la versión, la esposa presuntamente le habría pedido resolver la situación, pues no solo estaría afectándola a ella, sino también a sus hijos. Hasta ahora, dicha versión se mantiene como un RUMOR, pues cabe recordar que la pareja ya negó estar en proceso de divorcio y se dejaron ver juntos en el ‘Galifest’. ¿Hubo reconciliación tras el reality o nunca existió conflicto?

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