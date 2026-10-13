¿Le caía mal? Brianda Deyanara explica por qué no se le acercaba a Karina Torres en LCDLFM: “lo platicamos”

Tras el termino de ‘La casa de los famosos México 2026’, han sido varios exhabitantes que han salido a compartir su opinión sobre lo ocurrido y uno de los ejemplos más claros es Gema Garoa, quien en pódcast, entrevistas y transmisiones ha puesto en duda el triunfo de Mariana.

En esta ocasión la que también ha salido a hablar sobre su experiencia es Brianda Deyanara, exponiendo sus razones para alejarse de Karina Torres, ¿qué dijo? Aquí te damos todos los detalles.

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Brianda Deyanara llega a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Brianda Dayanara tenía una enemistad con Karina Torres en ‘LCDLFM’?

Durante su más reciente transmisión en vivo, la influencer hizo fuertes revelaciones sobre los motivos que la llevaron a estar alejada de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México’, decidiendo acercarse a ‘la Licenciada’ por periodos cortos de tiempo.

La última eliminada de ‘La casa’ antes de la gran final, aseguró que Karina era de su agrado, sin embargo habían razones muy claras para mantener su distancia:

“Con Karina nunca se me quitó la vergüenza, ¿por qué? Porque Karina, o sea, la sentía como muy fuerte (…) y le digo ‘Kari es que me daba vergüenza porque no quería que pensaran que me quería colgar de ti’ no quería que ella sintiera como que me quería acercar a ella con una intención” Karina Torres

Brianda hablando de Kari Con Karina nunca se le quitó la vergüenza de tener de acercase tanto porque la sentía una persona super fuerte y no quería que piensen que se estaba colgando de ella. Y que al final hubieron momentos divertidos 💖 #LaCasaDeLosFamososMx @Soykaritorres https://t.co/kKEuNgLxA1 — Fuck. FEDEBRI 🌳💖 (@YilSer3136) October 12, 2026

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¿Por qué se decía que Karina Torres era la habitante de la que todos se querían colgar en LCDLFM?

Karina Torres entró al reality siendo considerada como una de las habitantes más fuertes de la competencia, e incluso, cuando se anunció que formaría parte del cast, muchos aseguraron que sería la absoluta ganadora.

Debido a su popularidad en redes sociales y el respaldo de sus seguidores, muchos esperaban que dentro del reality hubieran personas que quisieran aprovecharse de eso y lograr escalar a la gran final.

Aunque Brianda quedó fuera de ese grupo de ‘colgados’, los internautas ubicaron a dos más que según su percepción, se aprovecharon de la popularidad de Torres, nos referimos a Ese Pérez y Gema Garoa, quienes aseguraban eran amigos de ‘la Perdida’, sin embargo, en ocasiones protagonizaron conductas que fueron consideradas como traición para Karina.

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Karina Torres tercer lugar de LCDLFM. / Luis Pérez/ Redes sociales

¿En qué lugar quedó Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México’?

Brianda Deyanara se convirtió en la novena eliminada del reality de convivencia, siendo la última en abandonar ‘La casa’ antes de iniciar la recta final de la competencia en la que se definirían los primeros lugares.

A pesar de ser una experiencia única en su tipo para Brianda Deyanara, el encierro en La casa de los famosos México le trajo una polémica inesperada que la involucraba sentimentalmente con Memo Schutz, algo que en su momento tuvieron que aclarar ambos, pues el conductor es un hombre casado.