Karina Torres revela triste motivo por el que no acudió al Teletón ¿no la invitaron por Paola Suárez? VIDEO

Luego de más de 70 días encerrada y lejos de su gente, finalmente Karina Torres pudo reencontrase con sus familiares y amigos, entre ellas Paola Suárez, quien no dudó un segundo en salir en defensa de ‘La Licenciada’ por su inesperado tercer lugar en ‘La casa de los famosos México’, acusando a la producción de fraude.

La polémica de Paola Suárez vs la producción de ‘LCDLFM’ incluso desató rumores en los que indican que ‘la Patas’ podría haber sido vetada por Televisa, por lo que la reciente ausencia de Karina en el Teletón despertó sospechas de que las cosas no están bien, ¿qué pasó realmente? Te contamos.

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Karina Torres tercer lugar de LCDLFM. / Luis Pérez/ Redes sociales

Karina Torres revela por qué no estuvo en el Teletón 2026, ¿la vetaron?

Este sábado 10 de octubre de 2026 se llevó a cabo la 29a edición del Teletón, y como era de esperarse, actores, cantantes y presentadores se dieron cita para aportar a este proyecto. También los exhabitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ estuvieron presentes, excepto: Karina Torres.

Evidentemente, la ausencia de ‘La Licenciada’ provocó una oleada de dimes y diretes, por lo que en cuanto Karina se conectó a una transmisión en vivo, sus seguidores la cuestionaron: “¿Y el Teletón? ¿No te invitaron o te valió?”, a lo que ella respondió:

“No sí me invitaron al Teletón hermanas, déjenme les comento que sí me invitaron al Teletón y me dieron chance porque vine a ver a mi sobrino, no lo había visto desde que salí de ‘La casa’ y apenas que llegue ayer, ayer lo vine a ver y hoy también” Karina Torres

Karina aprovechó para agradecer especialmente a Rosa María Noguerón, la productora de ‘LCDLFM’, y a la televisora por haberle dado permiso para atender sus asuntos familiares, desviando cualquier sospecha de problemas entre ella y Televisa.

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Karina aclara el por qué no asistió a lo del Teletón karina: si me invitaron, me dieron chance por qué vine a ver a mi sobrino https://t.co/Uc7vAKFWpP — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) October 11, 2026

¿Qué tiene el sobrino de Karina Torres?

Durante las últimas semanas de encierro en ‘LCDLFM’, Karina Torres fue informada sobre el delicado estado de salud de su sobrino, quien fue hospitalizado después de que le detectaran una acumulación de sangre en el estómago, siendo ingresado para una cirugía de emergencia de inmediato.

Afortunadamente al momento Emiliano Torres, sobrino de la exhabitante, se encuentra estable, pero bajo vigilancia médica. Se ha informado que el joven está evolucionando de manera adecuada.

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Paola Suárez cree que el tercer lugar de Karina Torres fue fraude / Redes sociales

¿Cuál fue el problema de Paola Suárez vs ‘LCDLFM’ por el tercer lugar de Karina Torres?

Durante la final de ‘La casa de los famosos México 2026’, Paolita Suárez arremetió en contra de la producción del reality por el tercer lugar de Karina Torres, asegurando que todo se trataba de un supuesto fraude en favor presuntamente de Mariana, quien esa misma noche resultó la ganadora.

A través de una transmisión en vivo, Paola reveló que debido al presunto fraude en contra de su amiga, ella jamás formaría parte de dicho formato: “Y si me vuelven a llamar para La casa de los famosos, ¡ching*** a su madre! No me voy a meter”

Varios días después las aguas se han calmado, de tal manera que incluso la misma Karina Torres ha tomado a broma el tema, y en redes le ha pedido a Mariana explicaciones por “robarle” el primer lugar de ‘LCDLFM’.