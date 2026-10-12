Arantza Ruiz explota tras polémica vs. Ese Pérez y lanza polémica advertencia, ¿exhibirá a exhabitantes?: FOTO

Antes de la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’ una fuerte polémica envolvió a Ese Pérez, uno de los finalistas, pues según dichos de Cynthia Klitbo, el influencer habría hecho comentarios muy irrespetuosos en contra de Arantza Ruíz.

Luego de que se aclarara el rumor y Ruíz saliera a ofrecerle una disculpa pública a Ese Pérez, los ánimos volvieron a caldearse tras las recientes declaraciones de la actriz. Te contamos todo lo que está pasando.

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Arantza Ruiz fue la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Arantza Ruíz se deslinda de todos en ‘La casa de los famosos México’?

Fue a través de su cuenta de X que Arantza Ruíz decidió poner punto final a su paso por ‘La casa de los famosos México’, pues según sus dichos, el motivo por el que se encerró fue para formar parte de un reality y no para estar envuelta en polémicas.

“¿Saben qué? A partir de hoy no me llevo con nadie de la casa. Yo entré a un juego no a un saco de chismes. Ni me digan ni me pregunten. Yo ya no se de qué hablan”. Arantza Ruíz

En la publicación que al momento tiene más de 250 comentarios, los usuarios en redes sociales le dan todo el apoyo a la actriz, aunque se lamentan que esta declaración también pueda llegar a incluir a Luis Chaparro, Brianda Deyanara, Fede Vigevani y Yanet García.



“Ara ignora a los haters.. mientras hablen es que algo estás haciendo bien y eso les molesta sigue siendo iconic”

“Entendible tu enojo ara, tu eres un ser de luz y todos hablan a tus espaldas, pero no olvides al team pijamas”

“Bebé , no dejes que quiten tu energía.”

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¿Saben qué? A partir de hoy no me llevo con nadie de la casa. Yo entré a un juego no a un saco de chismes. Ni me digan ni me pregunten. Yo ya no se de qué hablan. — Arantza Ruiz (@arantzaruiz_) October 12, 2026

¿Por qué Arantza Ruíz no quiere saber nada de ‘LCDLFM’?

Aunque en realidad la actriz no ha dejado muy claro el motivo de su molestia, muchos consideran que se trata de lo que pasó con Ese Pérez, Cynthia Klitbo y el chisme del insulto.

Fue en una transmisión en vivo de Arantza en la que Cynthia aseguró que el día de la fiesta Ese Pérez había dicho que la joven se veía como prost... y que eso había provocado que la actriz se deprimiera: “se la pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que traía look de prostituta”

Días después la exhabitante de ‘La casa’ salió a dar nuevas declaraciones en las que le ofrecía una disculpa pública a Ese Pérez, pues aseguraba que ella jamás había visto el clip en el que el influencer la insultaba, por lo que no era justo continuar con esa narrativa.

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Ese Pérez está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cómo respondió Ese Pérez a la polémica con Arantza Ruíz y Cynthia Klitbo?

Como era de esperarse, luego de que la polémica del presunto insulto se hiciera viral, el equipo de redes de Ese Pérez lanzó un comunicado en el que aseguraban que había iniciado una campaña de desprestigio en contra del influencer:

“Y ya empezaron como vieron que Pérez está muy fuerte, empiezan a desprestigiarlo inventando cosas… la envidia es muuuuy fuerte. La señora Cinthya toda la temporada fue una persona clasista y doble cara” Ese Pérez

A su salida, Ese Pérez también fue cuestionado sobre el presunto insulto que le había dicho a la joven actriz, y sin más aseguró que cada uno estaba revelando su verdadero yo: “Espero que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito en sus carreras como hasta ahora. Todo bien, amor y paz”

Respecto a si estaba interesado en emprender acciones legales en contra de Arantza Ruíz y Cinthya Klitbo, Ese Pérez aseguró que eso era algo que no estaba interesado en hacer.