¿Pleito en LCDLFM? Wendy revela que dos finalistas se iban a ir sin dar entrevistas en la final “estaban molestos”

Aunque la final de ‘La casa de los famosos México 2026’ ocurrió varios días atrás, dejando a Mariana como la ganadora, las polémicas que envolvieron el inesperado final del reality siguen saliendo, y esta vez la que compartió detalles fue Wendy Guevara, ¿qué dijo? Te contamos.

Lee más: Mariana hace impactante revelación sobre la llegada de Gala Montes a ‘LCDLFM’: “la vi fuera de sí” VIDEO

¿Por qué la final de ‘LCDLFM 2026’ fue tan polémica?

‘La casa de los famosos México’ desde su primera edición se convirtió en un formato muy querido por el público, pues de alguna manera u otra con los eliminados y los ganadores, los espectadores sentían que tenían el control de lo que pasaba al interior.

Sin embargo, la reciente edición dejó un muy mal sabor de boca luego de que Yahir abandonara el proyecto como el sexto lugar, y que Karina Torres, una de las favoritas para apagar las luces, se quedara con el tercer puesto. La gota que derramó el vaso fue la victoria de Mariana.

Muchos consideraron que se trató de un fraude por parte de la producción, incluidos los exhabitantes, entre ellos Moisés Peñaloza, provocando que ‘LCDLFM 2026’ sea considerada una verdadera decepción.

Lee más: Sol León le tira a LCDLFM, ¿recomienda entrar a La mansión VIP? “Qué miedo, a mí la gente me hizo ganar”

Final de La casa de los famosos México 2026

¿Qué pasó con los exhabitantes tras la final de LCDLFM? Wendy Guevara lanza bomba

En el episodio más reciente de su pódcast ‘Cómplices del desmadre’, Wendy Guevara le contó a Nicola Porcella un detalle que ocurrió tras bambalinas luego de la final del reality, pues como es bien sabido, los días siguientes los finalistas son llevados a un tour de prensa en el que comparten sus primeras impresiones.

De acuerdo a los dichos de ‘la Perdida’, había tanta molestia por como quedaron los lugares de ‘LCDLFM’, que dos asistentes de dos finalistas querían retirarlos del hotel de inmediato para no continuar con la gira de medios.

“Cuando fue la final ¿qué crees? Que fue un asistente de un finalista y el asistente de otro finalista y ¿qué crees? Los querían sacar del hotel para que no dieran ya entrevistas… Pues estaban como ‘molesticos” Wendy Guevara

Lee más: ¿Wendy Guevara fue regañada por declaraciones de Paola Suárez? Esto habría pasado tras el tercer lugar de Karina

¿Quiénes son los finalistas de ‘LCDLFM’ que no iban a dar entrevistas, según Wendy Guevara?

Como era de esperarse, Nicola Porcella empezó a preguntarle a Wendy insistentemente sobre quiénes eran los finalistas a los que se refería, sin embargo, la conductora aseguró que no iba a dar nombres, aunque finalmente el peruano mencionó que a su parecer podrían ser Gema Garoa y Ese Pérez, pero eso es solo una suposición.

Wendy Guevara dijo que aunque los asistentes de los exhabitantes estaban decididos a llevárselos, finalmente pensaron bien las cosas y dejaron que la agenda se llevara de acuerdo a su contrato: “Respiraron tres veces y dijeron ‘dalay’ y dijeron ‘mejor no’”.

Luego de su salida, Gema Garoa ha sido de las habitantes que más ha hablado sobre lo ocurrido al interior de ‘La casa’, asegurando que pasaron cosas muy extrañas en las últimas horas del encierro, ¿era ella una de las finalistas que querían llevarse a casa según lo dicho por Wendy?