Karina Torres: Tras haber estado en rehabilitación, confiesa si le daban ganas de tomar en ‘LCDLFM 2026'

Después de haber obtenido el tercer lugar en La casa de los famosos México, cuarta temporada, Karina Torres respondió a los comentarios de su amiga Vanessa ‘Labios 4K’, quien dijo: “Su debilidad podría ser la desesperación. Ella es igual que yo, callejera... No somos hogareñas”.

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En el pasado, Karina Torres luchó contra una fuerte adicción / Cortesía de Karina Torres

Karina Torres revela si estuvo tentada a tomar en ‘La casa de los famosos México 2026’

Ahora la influencer compartió que, efectivamente, tuvo que combatir la ansiedad dentro del formato 24/7, y reveló si el aislamiento le recordó su pasado, cuando tuvo que internarse en un centro de rehabilitación por las adicciones.

“Tiene toda la razón. Tener la libertad de hacer o ir a donde uno quiera es la mayor satisfacción. Tuve muchas altas y bajas de emociones. Me dio ansiedad, aunque normalmente vivo con ella (ríe), y mucha desesperación por el mismo encierro. Por eso me veían tomar agua o hacer ejercicio. Eso me ayudó a nivelar ambas cosas”. Karina Torres

Dijo que, dentro del show, en ningún viernes de fiesta se le antojó probar el alcohol: “Ya no se me antojan (las cervezas). Estoy muy decidida a no volver a beber ni a meterme sustancias (tóxicas). No lo ocupo. Aprendí a cotorrear, reír, bailar, disfrutar, enojarme o llorar sin necesidad de andar tomada”.

Conforme avanzó la competencia, Karina empezó a notar cambios internos en su cuerpo: “Las primeras semanas fue un poquito más relax, pero a la mitad (del show) me comenzó a pegar el encierro. Sentirme aislada me hizo valorar muchas cosas que tengo afuera. Me daban ganas de salir con la familia y amigos”.

Aseguró que no pasó por su mente regresar a las adicciones. “Gracias a Dios, no me pasó por la cabeza. Ya estuve 6 meses y medio en un centro de rehabilitación. Traigo callito. Ya cumplí 6 años sin drogarme ni alcoholizarme”.

Karina también habló sobre la abstinencia sexual dentro de La casa: “Tengo abstinencia desde hace 4 meses y medio (ríe). Ahora que salí buscaré a alguien (ríe)”.

Luego de haber confesado en LCDLFM que en su pasado se llegó a meter con 14 hombres, comentó:

Karina Torres “En el pasado trabajé de ‘chica buena onda’. Cuando no tenía aceptación o aprobación propia, era mi lugar en el que me sentía aceptada y querida. Actualmente, mi vida ya cambió y tengo otros ingresos”.

¿Ahora que ya es más famosa, mantendría a algún hombre?: “No he mantenido hombres, aunque sí los he consentido. No tanto con motos, pero sí con viajes de 8 mil pesos, comida, ropa de 300 pesos o tenis. Todo a mis posibilidades. Lo hice particularmente con uno que era mi pareja. Dejaré de ser estricta conmigo misma. La casa me ayudó a ser más relajada”.

Karina Torres admitió que sí tuvo ansiedad en La casa de los famosos México 2026 / Cortesía de Karina Torres

¿Karina Torres cree que el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue fraude?

Sobre su tercer lugar en el programa: “Me encantó. Lo agarro con mucho cariño y amor. Respeto la decisión del público. Ellos son los que eligen y quien ganó fue Mariana. Dentro de La casa no se sabía quiénes eran los del contenido. Es parte de un reality y no hubo fraude. Tampoco habría problema con que ganara una segunda chica trans. Si no, ¿para qué me metieron? Incluso, (la producción) me preguntó si quería revisar los votos con el notario y no acepté. Estoy confiada y fue el lugar que me tocaba”.

Finalmente, aclaró si la amistad con Gema Garoa y Ese Pérez se fracturó por completo, luego de haber tenido algunas diferencias dentro del juego: “La amistad no está fracturada. Nos seguiremos viendo más adelante. Me llevo bien con los 2. No les he mandado mensajes, porque cada uno está con sus cosas. Con ellos me llevé fuerte y tenemos un humor muy pesado. No tengo tema. Gracias a quienes me defendieron, pero yo también me llevo. La que se sube se pasea. El que se enoja pierde”.

Karina Torres revela el futuro de su amistad con Gema Garoa y Ese Pérez / Cortesía de Karina Torres

¿Quién es Karina Torres y por qué es tan famosa?

Es estilista profesional.

Ganó popularidad al realizar transmisiones con Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene.

En 2024 formó parte del canal México al minuto , para los Juegos Olímpicos en París.Viajó con su contenido Migajeras por el mundo.

, para los Juegos Olímpicos en París.Viajó con su contenido La vimos en El Tenorio cómico .

. Cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram y 3.2 millones en TikTok.

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