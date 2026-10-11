Karina Torres sufre problema con biopolímeros y preocupa su estado de salud: “Pedir a Dios que no se complique”

Karina Torres ha atravesado complicaciones de salud tras la cirugía a la que se sometió en los glúteos (que casi le cuesta la vida), y a pesar de los cuidados que ya ha tenido, un nuevo problema llega a ‘la Perdida’ y triste lo revela en un reciente video. ¿Qué se sabe al momento?

Karina Torres con problemas tras biopolímeros / Karina Torres es una de las favoritas del reality.

¿Qué cirugía casi le cuesta la vida a Karina Torres?

La ahora exparticipante de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres, contó que todo comenzó cuando notó un abultamiento fuera de lo normal en la zona de los glúteos (en los que se colocó biopolímeros para hacerlos ver más grandes).

Conforme pasaron los días, la molestia empeoró hasta formar un absceso, lo que la llevó a preocuparse seriamente por su salud. Durante todo ese tiempo no sintió ninguna molestia, pero la situación cambió de forma inesperada mientras viajaba por Europa.

De acuerdo con la influencer, la urgencia médica surgió durante su estadía en Grecia. Ahí buscó atención de especialistas para averiguar qué estaba pasando y frenar el avance de la infección:

Hace poquito tuve una complicación. Específicamente, cuando viajé para hacer ‘Migajeras por el mundo’. Me salió un absceso en la pompi izquierda y, como bien saben, hace 10 años me inyecté biopolímeros. No había tenido ningún inconveniente con ese tema. Sin embargo, todo se detonó en Grecia. Karina Torres

Y aunque después aclaró que su salud mejoró, recientemente mencionó que la situación se ha complicado un poco para ella. ¿Por qué?

Te puede interesar: ¿Paola Suárez y Karina Torres están peleadas? La foto que desató rumores de ruptura entre las Perdidas

Karina Torres con problemas de salud tras La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué problemas de salud atraviesa Karina Torres actualmente?

En un reciente video que circula en redes sociales, se ve a Karina Torres contando que el absceso que sufrió tras la cirugía, parece que volvió a “brotar”, causando preocupación entre sus seguidores:

¿Se acuerdan del absceso que me había salido? Pues qué creen... me ya me empieza a retoñar otra vez. Yo creo y espero en Dios, le voy a pedir mucho a Dios que no se me complique lo de los biopolímeros. Karina Torres

Posteriormente, Karina lanzó un fuerte mensaje a aquellas personas que tengan la intención de colocarse biopolímeros, pues realmente pueden llegar a ser “peligrosos":

Tengan mucho cuidado con los biopolímeros. Me voy a estar cuidando. Tengo unos parchas muy buenos que me ayudan a cicatrizar. Karina Torres

Para calmar a sus seguidores, Karina dijo que se iba a poner en contacto con su doctor, pues sabe que tiene que atenderse.

Lee: Karina Torres pasó de los anexos a La casa de los famosos México: la oscura historia detrás de la “Lic”

Lamentablemente a Karina le volvió a salir el absceso con el que estuvo batallando a causa del biopolimero 😭 #KarinaTorres https://t.co/x7jacCEaJ5 — JJ ♡✧˖° Team KARINA TORRES ✂️ (@j__kos) October 9, 2026

¿Karina Torres sufrió accidente con sus biopolímeros?

Karina Torres, antes de su entrada a La casa de los famosos México 2026, sufrió una caída durante un evento, en el que terminó bromeando con todos los presentes que se rieron:

Jajajaja no mam*n, pober perr*a. ¿Están grabando verdad?! ¡Cállense que traigo los biopolímeros! Karina Torres

Karina se tomó con buen humor lo ocurrido, aunque algunos notaron que su caída sí le causó preocupación debido a los temas que trae con sus biopolímeros.

El episodio se volvió viral y no tuvo consecuencias graves, así que el evento y su presentación siguieron con normalidad, y lo único que quedó fueron muchas risas entre los asistentes.

Tal vez te interese: Familiar de Karina Torres presuntamente estaría grave de salud y producción de LCDLFM no le ha avisado: ¿Saldrá?