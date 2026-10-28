Brianda Deyanara responde sí esta saliendo con Masad y hace contundente revelación: “el que le echa ganas puede”

Tras su salida de ‘La casa de los famosos México’, Brianda Deyanara ha dado de qué hablar al publicar una foto llorando en redes sociales, y ahora la influencer provocó los dimes y diretes al revelar cómo es su relación con Masad Altamimi luego de salir de reality, ¿ya tienen algo formal? Aquí todos los detalles.

Brianda Deyanara habitante de LCDLFM / FB: Brianda Deyanara

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¿Cómo empezó el shippeo de Brianda Deyanara y Masad Altamimi?

El shippeo entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara inició de manera formal tras formar parte de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Mientras los dos estaban en el reality, poco a poco se hicieron evidentes las atenciones que el árabe empezó a tener con la mexicana, por lo que la cercanía y el encierro, hicieron de las suyas en ambos hasta lograr que la audiencia los viera como material romántico para el show.

A pesar de la evidente química entre ambos, en algún punto del encierro Brianda Deyara decidió poner un alto a la relación que de alguna manera estaban iniciando, lo que provocó la evidente molestia de Masad Altamimi.

Masad eliminado frente a Brianda Deyanara / Redes sociales

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¿Cómo reaccionó Masad Altamimi a la decisión de Brianda Deyanara?

Luego de la plática que tuvieron ambos, al parecer Masad y Brianda finalizaron su shippeo en buenos términos, sin embargo, con el paso de los días el árabe era cada vez más esquivo con la modelo, e incluso, llegó a portarse de una forma hostil provocando diversos comentarios en redes sociales.

Finalmente frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos México’, Masad reveló que el rechazo del que fue objeto por parte de Brianda Deyanara le había dolido, sin embargo, iba a salir adelante: “me rechazó en ‘La casa de los famosos’ y no pasa nada, vamos a ver qué pasó, pero nosotros [somos] amigos ahorita”, dijo.

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¿Cuál es la relación de Brianda Deyanara y Masad Altamimi después de ‘LCDLFM’?

Aunque el inesperado romance entre ambos terminó en el encierre, ahora es Brianda Deyanara la que ha declarado que las cosas podrían cambiar entre ella y Masad Altamimi. En una reciente entrevista, la creadora de contenido fue cuestionada sobre si estaba saliendo con el árabe, a lo que ella contestó afirmativamente, pero señalando que solo como amigos.

Sin embargo, todo cambió cuando Ernesto Buitrón, reportero de espectáculos, le preguntó a la influencer si el árabe tenía alguna posibilidad de robarle el corazón: “Pues, pues a ver, quien le echa ganas puede”, dejando abierta la posibilidad de una relación en el futuro.

Ante las declaraciones de la exhabitante de ‘La casa de los famosos México’, muchos se han dicho sorprendidos, pues fue Masad Altamimi quien esparció el rumor de un supuesto shippeo entre Brianda Deyanara y Memo Schutz, situación que llegó hasta la esposa del conductor de deportes, ¿Deyanara se está equivocando con él? solo el tiempo lo dirá.