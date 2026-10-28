Yanet García manda mensaje Karina Torres tras polémica con Gema Garoa y Ese Pérez: “estoy para lo que necesites”

Tras la final de ‘La casa de los famosos México 2026’, Karina Torres finalmente ha podido hablar sobre Ese Pérez y Gema Garoa, y sobre los comentarios que sus supuestos amigos, hicieron en contra de ella durante el encierro, y entre otras cosas. Luego de sus declaraciones, ha sido Yanet García la que le ha mandado un lindo mensaje, ¿con indirecta a sus examigos? Aquí te damos todos los detalles.

Karina Torres / Redes sociales

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¿Qué dijo Karina Torres sobre Gema Garoa, Ese Pérez y sus amistad en ‘LCDLFM’?

En su reciente entrevista en el pódcast de Miguel Martínez ‘Cancionadas’, Karina Torres reveló que ya había visto algunos clips en los que Gema Garoa y Ese Pérez hablaban mal de ella, situación que la sintieron sentir un tanto incómoda: “entre ese lapso que te empiezas a conocer pues obviamente hay comentarios que no te gustan”.

Durante la misma charla, Kary reveló que tras salir del encierro, se arrepentía de no haber tomado otras decisiones, y de no haber convivido más con personas como Yanet García y Brianda Deyanara.

“De repente sí me entró el chale, güey. ¿Por qué no me metí más con ellas [con Brianda y Yanet]? ¿Por qué no platiqué más con ellas? ¿Por qué me cerré tanto en mi grupito?” Aseguró Karina.

Yanet García y Brianda Deyanara han sido relacionadas sentimentalmente por sus seguidores tras su paso por ‘La casa de los famosos México’ 2026. / Instagram

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Yanet Garcia le responde a Karina Torres, ¿listas para iniciar una amistad?

Luego de que los clips de dicho pódcast se hicieran virales, las declaraciones de Karina Torres llegaron hasta Yanet García, quien no dudó en tomar sus redes sociales para mandarle un mensaje a ‘Apocalipto’, mismo en el que le asegura que aún les queda tiempo para conocerse:

“Mi Kari hermosa. Me hubiera encantado compartir más momentos contigo adentro de la casa, pero creo que nunca es tarde para conocernos más y compartir cosas bonitas” se lee en las redes de ‘la Chica del clima’.

“Quiero que sepas que aquí estoy para cualquier cosa que necesites, de corazón. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor” Yanet García

Yanet ya vió el podcast de Karina donde la menciona y dice que nunca es tarde para retomar lo que pudo ser una bonita amistad, ojalá Karina se dé la oportunidad de hacer algo con Yanet y Bri https://t.co/7aVcH32J97 — CACTU(S) 🐍 (@F4Bell) October 28, 2026

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Karina Torres, ¿una amenza para Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México’?

Algunos días antes de las declaraciones de ‘la Licenciada’, Brianda Deyanara tomó sus redes sociales para revelar el verdadero motivo por el que ella no se quiso acercar a Karina Torres, asegurando que no quería que ni la influencer ni el publico pensaran que ella se estaba colgando de la amiga de Wendy Guevara.

“‘Kari es que me daba vergüenza porque no quería que pensaran que me quería colgar de ti’ no quería que ella sintiera como que me quería acercar a ella con una intención” Brianda Deyanara

Ahora que las cartas están sobre la mesa, muchos esperan que Karina, Brianda y Yanet puedan retomar lo que se quedó pendiente en ‘La casa’, sobre todo después de que Gema Garoa, supuesta amiga de Karina Torres, le mandara tremendo mensaje a ‘la Licenciada’: “Me vale madre lo que ella piense”.