Karina Torres ¿decepcionada de Gema Garoa y Ese Pérez después de LCDLFM? “Hay comentarios que no te gustan”

Luego de su paso por ‘La casa de los famosos México 2026’, Karina Torres ha tenido que pasar por situaciones complicadas, como la baja demanda en sus shows, y enfrentarse a la realidad de lo que era su supuesta amistad con Gema Garoa y Ese Pérez.

Sobre esto último, finalmente ‘la Licenciada’ ha hablado sobre como se ha sentido después del encierro, y después de ver clips en los que Pérez y Garoa prácticamente la hacían a un lado. ¿Qué dijo? Aquí te lo compartimos.

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Karina Torres shows / Redes Sociales

¿Qué pasó entre Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez en LCDLFM 2026?

Aunque desde el principio Garoa y Torres conectaron de inmediato en ‘La casa’, las cosas rápidamente fueron cambiando entre ambas, pues muchos consideraban que el supuesto interés de la actriz en Karina era simplemente para ‘colgarse’ de ella y no pasar desapercibida en el show.

Por si fuera poco, los fans empezaron a notar que Garoa veía a Karina con supuesta envidia, además de que hablaba de ella a sus espaldas, como aquella vez que Wendy Guevara y Paola Suárez visitaron a su amiga en el reality, algo que por supuesto no le gustó a la actriz: “Todo súper bien, güey, o sea, lo que no entiendo es por qué unos tuvieron tiempo de hacerlo cabrón y otros no”.

Por su parte, Ese Pérez fue también duramente señalado por hablar mal de Karina Torres, sobre todo cuando se refería a ella como un hombre y no como una chica trans, incluso, la primera interacción de ambos en ‘LCDLFM’ fue sumamente desafortunado, pues el influencer llegó a preguntarle directamente si ya se había hecho la cirugía de reasignación de sexo, algo que de hecho, molestó a Karina:

“Me preguntó directo, eh. Ni cómo estás ni cómo te llamas, ya quiere que me la moche luego luego” Karina Torres

Karina Torres ¿dolida con Ese Pérez y Gema Garoa? / Redes Sociales

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¿Cómo se siente Karina Torres tras descubrir lo que Gema Garoa y Ese Pérez opinaban de ella?

En su más reciente visita al pódcats Cancionadas de Miguel Martínez, Karina Torres fue cuestionada sobre la realidad de su supuesta amistad con “los mellizos”, como eran conocidos Gema y Ese, pues después de varias semanas fuera, la influencer ya ha podido darse cuenta de los comentarios que hacían sobre ella.

“La neta he empezado a ver algunas cosas, no es que no sean como yo pensaba, creo yo que cuando llegas al reality, obviamente apenas vas empezando a hacer tu grupo de amistades ¿no?” dijo ‘la Perdida’.

“Entonces empiezas a conocer a uno, empiezas a conocer a otro y obviamente entre ese lapso que te empiezas a conocer pues obviamente hay comentarios que no te gustan, en mi caso ¿no? Por decir, que de repente tu sentías que pertenecías a un grupito, por decir con Ese Pérez y con Gema, y de repente pues ellos estaban más unidos que los cuatro con Aldo, o sea cosas así que yo creo es parte del proceso” Karina Torres

“Con los que mas te llevabas eran lo que mas te tiraban” TAN REAL https://t.co/NlCMS4Ea44 — TOMY 🍒 (@Tomyauriculares) October 26, 2026

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Gema Garoa, ¿lanza dardo en contra de Karina Torres?

A pesar de que Karina ha tomado la situación con bastante tranquilidad, por su lado Gema Garoa ha sido criticada por mandarle una que otra centella a la influencer. En su más reciente visita al podcast de ‘El Diablito’, la actriz mencionó que le mandaba amor a su examiga, sin embargo, le dejó un mensaje adicional que sorprendió a más de uno:

“Karina me estaba tirando en un live. Yo a Karina le mando mucho amor. No tengo nada malo que decir de ella… Me vale madre lo que ella piense, lo que pueda decir y todas sus amigas que también me tiraron. Me vale pi…” Gema Garoa

Aunque probablemente la situación sí sea dolorosa para Karina Torres, hoy por hoy el tercer lugar de ‘LCDLFM’ está enfocada en su trabajo, su familia y la recuperación de su sobrino. ¡Sin duda el team hienas pasó a la historia!