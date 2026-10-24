¿Ese Pérez quiere algo serio con Gema Garoa? Yordi Rosado revela sus intenciones tras LCDLFM 2026 VIDEO

Mientras la polémica rivalidad entre Mariana y Gema Garoa continúa incluso después de que terminó ‘La casa de los famosos México’ 2026, la actriz sigue ofreciendo entrevistas en las que habla sobre su experiencia dentro del reality.

Recientemente, Gema estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado, quien le hizo una fuerte revelación relacionada con Ese Pérez, participante con quien se le vinculó sentimentalmente durante la competencia.

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Gema Garoa y Ese Pérez / Redes sociales

¿Por qué surgió el ‘shippeo’ entre Gema Garoa y Ese Pérez?

El ‘shippeo’ entre Gema Garoa y Ese Pérez surgió por la relación cercana que construyeron en ‘La casa de los famosos México’ 2026, donde formaron parte del equipo ‘las Hienas’, junto a Karina Torres y, en un inicio, Aldo Rendón. Sin embargo, fue durante los últimos días de la competencia cuando ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos, lo que llamó la atención de los seguidores del reality.

En distintos momentos del programa, los participantes mostraron una cercanía que muchos interpretaron como coqueteo. Entre las interacciones más comentadas, Ese Pérez le hacía ‘piojito’ a Gema o le daba masajes en los pies, gestos que alimentaron las especulaciones entre ellos.

Asimismo, cuando Gema decidió comprar la inmunidad con parte del presupuesto de la casa, provocando un fuerte conflicto entre los habitantes, Ese Pérez fue uno de los que permaneció a su lado.

El ‘shippeo’ nació principalmente de las interacciones que compartieron durante la competencia y de las interpretaciones que los espectadores hicieron de ellas.

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Gema Garoa y Ese Pérez / Redes sociales

¿Ese Pérez quiere tener una relación seria con Gema Garoa?

Gema Garoa fue invitada a una reciente edición del programa ‘La entrevista con Yordi Rosado’. Durante la conversación, el conductor le comentó que ya quería llegar al tema de Ese Pérez, pues había hablado por teléfono con él.

Yordi le aseguró a Gema que Ese tendría intenciones serias con ella, pero la actriz se mostró escéptica y dijo que no le creía.

El conductor insistió en que el influencer quería “hacerle el hijo” y mantener una relación con ella. Sin embargo, Gema continuó poniendo en duda sus palabras.

Finalmente, los comentarios de Yordi Rosado formaron parte de una broma durante la entrevista.



“Ya quiero llegar a la plática de Ese Pérez, porque ya hablé con Ese Pérez por teléfono. Trae intenciones serias contigo.”, dijo Yordi.

dijo Yordi. “Ay, cállate. No es cierto”, respondió Gema.

respondió Gema. “Te quiere hacer el hijo, y quiere sostenértelo. O sea, la relación”, replicó Yordi.

replicó Yordi. "¿Sí te dijo eso? No me asustes”, concluyó Gema.

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¿Gema Garoa aceptaría tener una relación formal con Ese Pérez?

Durante la misma entrevista, Yordi Rosado le preguntó a Gema Garoa si podría surgir algo más que una amistad con Ese Pérez, pero ella lo negó de inmediato. No obstante, reconoció que entre ambos existe una amistad muy cercana, aunque consideró que posiblemente él sí llegó a sentirse atraído por ella.

La actriz también aseguró que, en su momento, decidió marcar límites en el trato con Ese, pues no quería que sus interacciones se malinterpretaran ni que se pensara que existía un interés romántico de su parte.

Asimismo, Gema reconoció que, durante la polémica que se desató por la compra de la inmunidad con el presupuesto de la casa, el hecho de que Ese permaneciera a su lado hizo que le tomara un cariño especial. Sin embargo, dejó claro que ese afecto no trascendería a una relación sentimental y que, para ella, ambos mantienen una muy buena amistad.

“Pinté un poco mi rayita, en el sentido de que se pudiera malinterpretar afuera, porque no era la intención que yo quería dar, ni alimentar el shippeo. Si no me gusta, tengo que poner un alto, pero no quiere decir que me vaya a alejar de él.” Gema Garoa

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