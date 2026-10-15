Comparan a Gema Garoa con Yanet García tras su participación en Cuéntamelo ya!, ¿quién conduce mejor?

La actriz Gema Garoa se puso en el radar del público tras su controvertida participación en ‘La casa de los famosos México’, y ahora que está afuera, ha sido invitada a un sinnúmero de programas, entrevistas y podcasts, en los que por supuesto ha aprovechado para tirar una que otra centella en contra de Mariana, su enemiga acérrima de ‘LCDLFM’.

Tras su reciente debut como conductora del programa de revista Cuéntamelo ya!, los internautas no han dejado pasar la oportunidad para compararla con otras conductoras como Yanet García, ¿qué dicen sobre ellas? Te contamos.

Lee más: ¿Se acabó la era dorada de las Perdidas? Wendy Guevara aclara por qué no fue al Upfront: “prefiero estar tranquila”

Gema Garoa vs Yanet García, ¿quién conduce mejor? Surge la duda en redes

Tras el debut de la actriz como conductora en Cuéntamelo ya!, las opiniones en redes sociales se han dividido, pues mientras hay algunos que señalan que Garoa lo hizo bastante bien, hay otros más que aseguran se veía acartonada.

Es por esta opinión que han surgido las comparaciones con Yanet García, otra de las grandes enemigas de la actriz en el reality. En un clip que está circulando en redes, se puede ver a ‘la Chica del clima’ en la reciente edición del Teletón, conduciendo de una manera bastante natural, lo que provocó los cometarios en redes:



“Le mostró un pedacito de como ser buena conductora y tener un buen léxico de la palabra”

“El talento habla por sí solo”

“Team las que si saben conducir”

Por su parte, algunos comentarios hacia Gema fueron brutales:

“Ni disimuló que estaba leyendo todo”

“El pe** es que ella supuestamente tiene trayectoria y no se nota ni un gramo”

“Ni como ayudar”

“Por eso no solo es hacerse la cabr***, es serlo”

Alguien se lleno muy rápido la boca llamándola una papa sin sal o como era ?? https://t.co/ROFLaPEAkT — 𝐸𝑣𝑒𝑙𝑦𝑛 𝐻𝑢𝑔𝑜 ★ ☾(taylor’s version) (@FuckItsMagic) October 15, 2026

Lee más: ¿Brianda y Yanet de shippeo en LCDLFM a socias? Revelan que les gustaba el mismo hombre ¿y se metieron con él?

¿Por qué Gema Garoa no se lleva con Yanet García?

A pesar de que compartieron varias semanas en el encierro, Yanet y Gema no lograron congeniar del todo, sobre todo después de que la actriz se molestara cuando tras la primera eliminación, al intentar consolar a Yanet esta le contestara: “No estoy hablando contigo”

A partir de este momento las tensiones entre ambas solamente aumentaron, pues Gema Garoa criticaba a la conductora, incluso llegando a decir que era ‘una papa sin sal’, pues le parecía aburrida y que solo se preocupaba por su imagen sin aportar nada más al reality.

Lee más: Yanet García habla del supuesto robo de su perfume en La casa de los famosos México; ¿se lo quedó Gema Garoa?

Gema Garoa y Yanet García

¿En qué lugar quedó Gema Garoa y Yanet García en ‘La casa de los famosos México’?

Tras caer en ‘El exilio’, Yanet García se convirtió en la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México’, una decisión que el público critica incluso hoy en día, pues la expulsión de ‘la Chica del clima’ se dio a partir de la decisión de sus compañeros.

Por su parte, Gema Garoa se consolidó como una de las finalistas del reality, quedándose con el quinto lugar, solo detrás de Yahir y Ernesto Laguardia.

Gema Garoa sin duda alguna ha disfrutado sus días fuera del encierro, pues además de pasar tiempo con su familia y amigos, también ha podido hablar sobre su experiencia en ‘LCDLFM’, y por qué no, del día que Mariana desapareció.