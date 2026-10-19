Hermano de Mariana asegura que Gema Garoa solo es conocida por “hablar mal” de la cantante: “No sé qué hace”

Mariana, ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’, vuelve a dar de qué hablar. En medio de las especulaciones sobre su victoria en el reality, la cantante dio un concierto en ‘La Maraka’ de la CDMX el pasado fin de semana. Lejos de lo que sus detractores especularon, el show sí se llenó.

Entre aquellos que pusieron en duda la audiencia que llegaría al recinto se encuentra Gema Garoa, quien tuvo muchos conflictos con la exintegrante de OV7 en ‘La casa’. Tras el éxito de la celebridad, su hermano le lanza un contundente mensaje.

Lee: ¿Gema Garoa será conductora en Cuéntamelo ya!? Cumple el sueño que confesó y en redes la tunden

Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál es el pleito entre Gema Garoa y Mariana?

Si bien se pensó que los problemas entre Gema Garoa y Mariana terminarían tras culminar ‘La casa de los famosos México 2026’, al final los pleitos e indirectas no cesaron. Mientras que Gema sostiene que Mariana se hace la “víctima”, esta última le ha pedido a Garoa que ya “la supere”.

Por otro lado, la actriz también ha puesto en tela de juicio su triunfo en el reality de Televisa. Admitió que su victoria estuvo rodeada de muchas cosas raras. Incluso sostuvo que se tardaron más en arreglar a la cantante para la gala final del show, algo que comprobaría que supuestamente la producción planeó todo.

“Fue evidente, ¿verdad? Toda la gente se dio cuenta de que Mariana desapareció como por seis horas o más. Entonces, estábamos todos en el lugar donde nos estaban arreglando y yo subo, toda pen..., y estaba ella con sus luces. Les digo: ‘¿Me pueden pintar a mí aunque sea el flequillo?’, porque yo no quería pasar sentada seis horas; yo solo quería retocar tantito la raíz y me dijeron: ‘No, lo que pasa es que esto es de Mariana”, indicó.

Cabe destacar que, desde antes de la gran final, se dijo que, presuntamente, Mariana iba a ganar el reality por plan de la producción. Hay dos versiones de esto: la primera apunta a que se le dio el triunfo a cambio de dinero, mientras que la otra señala que simplemente por considerarla un “buen perfil”.

No te pierdas: Mariana desmiente a Gema Garoa por la final de LCDLFM, ¿si salió por varias horas? “anda monetizando” l VIDEO

Gema Garoa habló mal de Mariana / Redes sociales

Hermano de Mariana ataca a Gema Garoa: ¿Qué le dijo?

En una entrevista con la prensa, el hermano de Mariana, Octavio, dio su contundente opinión sobre Gema Garoa y todo lo que ha dicho sobre la cantante. El hombre afirmó que sigue sin saber la trayectoria de la actriz, quien, a su consideración, solo es conocida por hablar mal de su hermana.

“Ese enganche que también tienen Ese y Gema, que no la sueltan, la siguen mencionando, la siguen criticando… Para ser honestos, yo no sé qué hace Gema. Al día de hoy, no sé cuál es su trayectoria. Tengo entendido que es actriz, pero no sé qué novelas ha hecho. Lo que sé de ella y el contenido de ella, pues es que se la pasa hablando mal de Mariana”. Hermano de Mariana

Pese a todo, dijo estar muy agradecido por la “fama” que tanto Gema como Ese le han dado a su hermana al hablar mal de ella.

“Se lo agradezco. Gracias a todo ese apoyo, gracias a todo ese hate, la gente le ha apoyado y el lugar está completamente lleno… Estoy muy agradecido con la gente”, indicó.

Mariana no se ha pronunciado ante lo dicho por su hermano. No obstante, ha dejado claro en muchas ocasiones que está muy feliz por su triunfo en ‘La casa’.

¿Qué respondió Mariana a lasc crítcias por su presentación en ‘La Maraka’?

La presentación de Mariana en ‘La Maraka’ ha generado muchas posturas divididas. Si bien algunos han apoyado su show, otros creen que sus interpretaciones no fueron de “calidad”. Muchos también se dijeron decepcionados de que cantara covers.

La celebridad no ha dicho nada sobre los señalamientos que ha recibido sobre su concierto. Tan solo se ha limitado a decir que estaba muy feliz por todo el apoyo que ha recibido a raíz de su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Mira: Comparan a Gema Garoa con Yanet García tras su participación en Cuéntamelo ya!, ¿quién conduce mejor?