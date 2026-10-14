¿Gema Garoa será conductora en Cuéntamelo ya!? Cumple el sueño que confesó y en redes la tunden: “Yo cuando expongo”

Luego de que se especulara que Gema Garoa ya tendría planes tras salir de La casa de los famosos México 2026, la exhabitante del reality show 24/7 sorprendió a propios y extraños al aparecer en un importante programa de Televisa a solo una semana de haberse reintegrado a su vida cotidiana. ¡Aquí te contamos los detalles!

Lee: Yahir y Gema Garoa: ¿El nuevo shippeo de La casa de los famosos México 2026? Captan supuestas señales de coqueteo

¿Gema Garoa se integra a conductora en ¡Cuéntamelo Ya!? / Redes sociales

¿Cuál era el sueño que Gema Garoa quería cumplir tras salir de LCDLFM 2026?

Durante los últimos días de La casa de los famosos México, Gema Garoa fue señalada de ‘envidiosa’ por su reacción a la llegada de Wendy Guevara y Paolita Suárez; sin embargo, días después todos los finalistas recibieron la visita de uno de sus familiares por 24 horas.

La cuenta de ‘Top Ten Musical’ señaló que durante la visita de la abuela de Gema Garoa, la señora expresó que uno de los sueños más grandes de su nieta era ser conductora de uno de los programas más importantes de Televisa.

Según lo detallado por la cuenta de Instagram, Gema Garoa estaría buscando colaborar con Cynthia Urías, Carmen Muñoz, Ximena Córdoba, Luciana Sismondi y Carlos Arenas en el programa ¡Cuéntamelo Ya!, sueño que ya fue cumplido.

Lee: Gema Garoa y Mariana protagonizan tremendo agarrón en plena conferencia de prensa: “El que se sube se pasea” VIDEO

¿Gema Garoa se integra a conductora en ¡Cuéntamelo Ya!? / Mezcalent

¿Cómo fue el debut de Gema Garoa como conductora de ¡Cuéntamelo ya!?

A más de una semana de que Gema Garoa logró el quinto lugar dentro de La casa de los famosos México 2026, la actriz sorprendió a sus seguidores al aparecer en el foro de ¡Cuéntamelo Ya! como conductora del programa.

Cabe recordar que, además de que la actriz de ‘Eternamente amándonos’ externó sus deseos de ser parte del programa de revista dentro del programa 24/7, reafirmó su decisión durante su participación como invitada tras finalizar LCDLFM 2026, pues expresó: “Ay, no sé... conducir en !Cuéntamelo Ya!”.

“Ya comienza el mejor programa de la televisión y este miércoles lo haremos junto a Gema Garoa. Bienvenida, que te sientas muy a gusto ”, mencionó Córdoba para darle paso a la actriz en su debut como conductora la tarde de este 14 de octubre.

Lee: ¡Gema Garoa explota vs Mariana! Exige que ya “la supere” y pone en duda su triunfo en LCDLFM 2026: “Raro”

¿Cómo reaccionó Gema Garoa a su debut en ¡Cuéntamelo ya! como conductora invitada?

Antes de que comenzara la emisión de ¡Cuéntamelo Ya!, Gemara Garoa compartió en sus historias de Instagram que se sentía nerviosa de debutar como conductora, pero se mostró feliz junto a varios de los conductores del programa, con excepción de Cynthia Urías.

Mientras que, tras concluir su participación en el programa de revista, se difundieron varios de los clips de la actriz en el foro, en uno de ellos, Garoa comentó: “ Los amo, me la pasé bomba ”. Mientras que sus seguidores hicieron la petición al productor Nino Canún de que la invite más seguido.

Sin embargo, usuarios no dejaron pasar uno de los momentos más virales de la actriz en el que está conduciendo. Sin embargo, en la red señalaron que la famosa presuntamente no tuvo un buen desempeño. Aunque hubo quienes aplaudieron su debut.

“Yo cuando expongo”,

“Pero ella también tiene trayectoria y así”,

“Por eso es extra”,

“Bueno, hizo el intento”,

“Muy bien, Gema, si los perros ladran es sinónimo de que vas avanzando”

Por el momento, se desconoce si Gema Garoa regresará a ¡Cuéntamelo Ya !, pero su presencia emocionó a sus seguidores, pues representa uno de los sueños que la actriz comentó dentro de La casa de los famosos México. ¿Debutará en más programas?

No te pierdas: Equipo de Gema Garoa responde tajante tras la difusión de FOTOS con IA y supuesto uso de bots; ¿denuncian fraude?