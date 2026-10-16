Mariana desmiente a Gema Garoa por la final de LCDLFM, ¿si salió por varias horas? “anda monetizando” l VIDEO

Tras la final de ‘La casa de los famosos México’, quien ha seguido en la boca de todos es Mariana, polémica ganadora del reality, y es que ya sea porque está cantando un éxito de Rocío Durcal o porque le está contestando a sus detractores, ella siempre da de que hablar.

Pero ahora es ella la que viene con respuestas para todos, en especial para su excompañera de reality, Gema Garoa, ¿qué le mandó a decir? Aquí te lo revelamos.

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Mariana vuelve a las telenovelas tras La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana sobre el último día en ‘LCDLFM’ y los finalistas?

En su más reciente entrevista en De Primera Mano, Mariana llegó dispuesta a contestar todas las preguntas que le hicieran, y en medio de la charla, la exOV7 reveló que las últimas horas previas a la gran final, todos los finalistas fueron consentidos por la producción.

“Un día antes nos fueron a arreglar a todos, o sea Mariana no tuvo un trato preferencial o privilegiado, no. A Ese Pérez le hicieron su facial a Gema le pusieron su tratamiento en el pelo (…) yo llevaba un mes pidiendo mi retoque, ella [Gema] no lo pidió, a Memo le cortaron el pelo, a Karina desde León vinieron a ponerle extensiones, o sea todos tuvimos el mismo trato privilegiado” Mariana

Los dichos de la cantante contrastan con lo revelado por Gema Garoa, quien en múltiples ocasiones ha sido muy vocal respecto al trato que les dieron al resto de los competidores.

¡Mariana Ochoa ROMPE EL SILENCIO sobre polémicas! La cantante llegó a De Primera Mano 👌 para aclarar los rumores, su triunfo en el reality, ¿rivalidad con Gema Garoa? y más #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1: https://t.co/SliZKIaHUK https://t.co/88slvpEmbK — De Primera Mano (@deprimeramano) October 16, 2026

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Mariana, ¿cuál fue el gesto de compañerismo que tuvo con Gema Garoa y que ella rechazó?

Durante la misma entrevista, Mariana dijo que debido al tratamiento que pidió para su cabello, fue la que más tardó, sin embargo, aseguró que ella misma le ofreció a Garoa la posibilidad de ser atendida por su equipo de estilistas, oferta que la actriz supuestamente declinó:

“Pero yo todavía le dije ‘oye, mi equipo está disponible mañana, ve al confesionario y pide tu retoque’, yo todavía se lo ofrecí, ella no quiso. Yo creo que ya veía venir ese primer lugar…yo creo que ya lo veía venir entonces pues dijo ‘de aquí me aprovecho para decir algo’ no sé, y también anda monetizando, está aprovechando el momento” Mariana

Gema Garoa y Mariana en LCDLFM / Redes Sociales

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¿Qué dijo Gema Garoa sobre el trato preferencial de la producción de LCDLFM a Mariana?

La historia contada por Mariana contrasta fuertemente con lo dicho por Gema Garoa en el podcast ‘La mesa del tijereo’, en donde relató que cuando vio que le estaban pintando el cabello a la exOV7, ella también pidió un retoque para verse bien en la gran final, sin embargo, le dijeron que no:

“¿Me pueden pintar a mí aunque sea nada más como lo de aquí del flequito? Porque yo no quería estar sentada 6 horas, yo nada más quería como que tantito la raíz y me dijeron ‘no, lo que pasa es que son de Mariana’. Entonces dije ‘¿cómo? ¿Pero por qué yo no? Y me dijeron ‘es que tú lo podías haber pedido’ y dije ‘ella va a ganar’” Gema Garoa

Por si fuera poco, el quinto lugar del reality también mencionó que en las instalaciones había un manicurista y que por supuesto, Mariana traía las uñas arregladas: “Veo que ella las trae largas así, preciosas, pero ya eran las 8 de la noche”

A pesar de las polémicas, Gema Garoa está cumpliendo sus sueños fuera de LCDLFM, estrenándose como conductora, ¿qué tal lo hizo?