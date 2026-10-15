Tunden a Mariana en redes por interpretar canción de Rocío Durcal “no tiene voz” |VIDEO

A pesar de los cuestionamientos por su triunfo en ‘La casa de los famosos México’, Mariana puede sentirse muy afortunada al contar con el apoyo incondicional de su familia y amigos, por lo que ahora ya más relajada, la exOV7 está disfrutando de su faceta como cantante.

¿Cómo lo hizo y por qué está dando de qué hablar? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Mariana enciende las redes al cantar ‘La gata bajo la lluvia’

En las últimas horas en redes sociales ha circulado un video en el que se puede ver a Mariana cantando una parte de la icónica canción de Rocío Durcal, ‘La gata bajo la lluvia’, al lado del cantante mexicano Andrés Zuno.

Aunque el tema podría haberse quedado ahí, la ganadora de la T4 de ‘LCDLFM’ esta siendo fuertemente criticada, pues además de cambiar el género de la balada a una especie de mariachi y cumbia, muchos aseguran que no tiene la voz para compararse con Durcal.

En redes sociales, los internautas han sido brutales con sus comentarios, dejando claro que después de ‘La casa’, cualquier cosa que haga la cantante será criticada:



“No tiene nada que ofrecer, no tiene voz, no tiene carisma, no tiene nada”

“No tienen la voz para cantar una canción así. Mariana grita y ni así alcanza”

“Yo creo Rocío Dúrcal se volvería a morir si la escucha cantar”

Se atreven a criticar a Gema por su primer día en conducción . Y la mustiana se a dedicado toda su vida a cantar y esto es terrible 😭😭 Roció Durcal perdónala no sabe lo que hace 😩😭 https://t.co/Sx7TlJ9NMh — Kary (@Karygc06d) October 15, 2026

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¿Por qué Mariana terminó siendo la exhabitante más polémica de ‘LCDLFM 2026’?

A pesar de que Mariana se quedó con el ansiado primer lugar del reality, desafortunadamente nunca pudo conectar de manera orgánica con el grueso del público y eso se debió en gran parte a que muchos consideraron que su triunfo se debió a un fraude por parte de la producción de ‘LCDLFM’.

El punto más critico fue cuando después de haber sido la primera eliminada de la competencia, gracias a la dinámica de ‘El exilio’ pudo volver a la competencia, algo que no fue bien visto por el resto de los eliminados.

Por ejemplo, para Moisés Peñaloza, cuarto eliminado, ella dejó de ser una jugadora desde el momento que puso un pie fuera de la competencia, y por supuesto, también cuestionó su inesperado regreso a LCDLFM: “La dinámica hubiera sido muy buena si a lo mejor se esperan los primeros tres o cuatro y ahí si entraba el más votado”

El Moisés tirando Factos. Ahora ya pueden hablar 😂 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/beuAI3KLLx — Nina💜 (@tutoxica08) October 7, 2026

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¿Qué dice Mariana sobre el supuesto fraude en ‘LCDLFM’?

A su salida del reality, Mariana fue cuestionada sobre los rumores que indicaban que su triunfo en ‘La casa’ se debía a un fraude, y como era de esperarse, la cantante negó rotundamente dicha afirmación, asegurando que estaba dispuesta a mostrar su contrato de manera pública para despejar las dudas:

“No hay manera de firmar algo pactado. Es más, ayer hablé con Rosa María, le dije: ‘Déjame enseñar el contrato’, yo sé que hay una cláusula de confidencialidad” Mariana

Sea como fuere, Mariana seguirá siendo considerada una de las habitantes más polémicas de todas las ediciones, y no solo por el reality en sí mismo, sino por el reciente pleito que trae con Érika Zaba, también exOV7, ¿listas para cerrar ese capítulo en su vida?