Octavio, hermano de Mariana, dice por qué ella no agradó a algunos de sus compañeros en ‘LCDLFM’, ¿envidia?

Mariana O se coronó como la ganadora absoluta de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. De acuerdo con la producción, la cantante obtuvo 10 millones 825 mil 542 votos a su favor; sin embargo, parte del público arremetió contra el programa y la cantante al asegurar que se trató de un “fraude”.

Su hermano Octavio sale en su defensa y responde a quienes la han criticado por su participación y triunfo: “Somos humanos y todos tenemos defectos. Como familia hemos tratado de que la parte buena sea más grande que la mala. Sus errores no han sido mayores y lo aceptamos con responsabilidad. Ella tiene mi cariño y no importa el precio que tenga que pagar por apoyarla. El apellido no está manchado”.

Lee también: Karina Torres reclama a Mariana por “ROBARLE” el primer lugar de LCDLFM 2026: “¿Por qué lo hiciste?”

Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Mariana una amenaza en LCDLFM? Octavio lo aclara

Le preguntamos por qué cree que incómoda la presencia de su hermana, y respondió: “Interesante pregunta. Yo creo que la gente sabe que tiene una trayectoria grande y larga. Lleva 37 años de carrera. La hemos visto en muchos proyectos de televisión. Mariana tiene una historia artística enorme, y eso la respalda. Muchas personas no se sienten cómodas con eso”

Para Octavio y su mamá, no fue fácil lidiar con las críticas que recibió Mariana durante los últimas semanas. “Tuve mucho desgaste emocional, en todos los sentidos. Aquí afuera se vivieron muchos sentimientos por apoyar a mi hermana. Empezando por mi mamá. Ella es una mujer muy aprensiva y llora. Todas esas emociones no son buenas para su salud. Mi madre no dejó de desvelarse con Mariana (viendo el 24/7)”.

Agregó: “A mi mamá no le gusta ver sufrir a sus hijos. Todo el tiempo me escribía lo que sucedía con mi hermana dentro de La casa. Me dijo: ‘Nadie creyó en ella y tampoco la apoyaron’. Es una persona adulta mayor y le cuesta mucho manejar sus emociones”.

Sobre el triunfo de la cantante, resaltó: “¡Estoy contentísimo! No nos lo esperábamos. Desde que entró sabía que iba a estar rodeada de competidores muy fuertes. Con decirles que no dejó dinero ni para sus medicinas. Yo me he tenido que hacer cargo de los pagos. No importa”.

Habló del evento que le organizó a Mariana el pasado 2 de octubre, previo a su triunfo, fuera de las instalaciones de ‘La casa’. “La batucada se recolectó por unos lives que hicimos en TikTok. Fue un esfuerzo de los fans y de la gente que apoyó a Mariana. No les robaré el mérito. En mi caso, di unos souvenirs para quienes nos acompañaron. Calculo que se gastaron alrededor de 40 mil pesos (en la batucada)”.

Lee también: Gustavo Adolfo Infante sale en defensa de Mariana y revela detalles de su triunfo en ‘LCDLFM’: VIDEO

OV7 se despidió de los escenarios. / Facebook: OV7

¿Habrá reencuentro de OV7? Octavio responde

Con respecto a las declaraciones de Erika Zaba, quien dijo que Mariana supuestamente había manipulado la información a su conveniencia sobre la desintegración de OV7, comentó: “No puedo opinar sobre eso. La gente que sigue al grupo ya sabe la verdad. Ojalá que en algún momento se reconcilien y haya algún reencuentro. Me encantaría”.

Sin decir nombres, agregó: “No quiero equivocarme. Solo sé que estaban de gira en los 90’s Pop Tour y, por capricho de uno de los socios, integrante del grupo, las decidieron bajar. Tuvieron que regresar de la gira por problemas con la Profeco. Desgraciadamente son noticias que no te esperas de un compañero. Por fortuna, Mariana tiene su carrera como solista y algunas canciones están nominadas al Grammy”.

Para terminar, sobre si hay envidia por parte de sus excompañeros de la agrupación, dijo: “Cada uno le pondrá los adjetivos que corresponda. Yo no voy a juzgar. Lo que sí diré es que este triunfo hará que algunas personas no se sientan cómodas. Pónganle el nombre que quieran. Hay mucha más gente que la apoya”.

Lee también: ¡Mhoni Vidente acertó! Predijo que Mariana ganaría LCDLF 2026, pero ¿cuánto le descontarán de los 4 millones?

Mariana y su familia / Francisco Mancera y Redes sociales

Mamá de Mariana sale en su defensa, ¿qué dijo?

La señora nos confesó que no se ha sentido bien, tras las fuertes emociones que vivió por la participación de su hija en LCDLFM. “Mi hija estuvo rodeada de cosas no tan bonitas. Se merece todo el triunfo, por el esfuerzo que hizo. Aguantó mucho. Estoy feliz de que la coronaron”.

“Soy una señora mayor y no estoy muy sana. No sé qué me pasa, pero de repente me baño en sudor y me he sentido frágil. Eso me pasa por las emociones. Intenté apapacharla lo más que pude desde aquí afuera. Cosa que allá adentro nunca hicieron”.

“No he ido a revisión médica, porque le huyo a los doctores. Únicamente voy a mis controles. Me gusta ser sana, aunque tenga 2 que 3 fallitas. Mi corazón no anda bien y debo cuidar mi azúcar, ya llevo muchos años con la diabetes. No me gusta hablar de enfermedades. Solo deben saber que hay momentos en los que me quiebro”.

“Me costará mucho trabajo hacerla entender quién está con ella y quién no. Aunque me duela, porque sé que le dolerá. Tonta no fue y se aguantó. Yo me encargaré de decirle cada cosa que pasó”.

Lee también: Mariana revela qué hará con el premio si gana LCDLFM, ¡su carrera musical es prioridad! ¿Manifestando?

¿Qué dijo Erika Zaba sobre Mariana?

Después de que Mariana tocara temas sobre la ruptura del grupo y dejara entrever que, aparentemente, Erika fue la culpable, Zaba respondió: “Yo no estoy de acuerdo en que hable mal de mí o de algunos de nosotros, cuando no le hicimos nada. Duele, lastima. Es una verdad que habla desde su trinchera, la tiene manipulada a su favor”

Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes Sociales

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.