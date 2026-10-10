Gustavo Adolfo Infante sale en defensa de Mariana y revela detalles de su triunfo en ‘LCDLFM’: VIDEO

Pasará mucho tiempo antes de que se deje de hablar del inesperado triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’, y es que ahora no es Sol León la que comparte su sentir, sino el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Tras la ola de criticas en contra de la exOV7, el periodista revela las verdades razones que llevaron a Mariana a apagar las luces de ‘La casa’, ¿tiene razón?

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Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

Gustavo Adolfo Infante conforme con el primer lugar de Mariana en LCDLFM

En un video publicado en sus redes sociales, Gustavo Adolfo Infante habló sobre el triunfo de Mariana en el reality, asegurando que aunque todos pensaban que habría fraude, finalmente todo salió como debía salir.

El periodista aseguró que desde su punto de vista fue la decisión correcta y que no está de acuerdo con las personas que insisten en que la cantante no dio contenido:

“A ver, ¿qué es contenido? Contenido es platicar, tener una historia… los 40 años que lleva Mariana en este ambiente, su historia de vida, que es una mamá luchona... creo que ese es el contenido” Gustavo Adolfo Infante

El periodista también se dijo conforme con el segundo lugar que ocupó Memo Schutz y mencionó “por algo ha de haber sido”.

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Gustavo Adolfo Infante habló del acoso de Naim Darrechi a la mamá de Abelito / Mezcalent

Gustavo Adolfo Infante arremete en contra de Ese Pérez

Para el periodista de espectáculos, el formato que busca el público puede caer en lo tóxico, y asegura que como Mariana no mostró el tipo de actitud que prevalece en este tipo de shows, por eso el público está inconforme:

“Ahora, si el contenido es mentar madres, ser majadero, ser gandalla, ser doble cara y demás, Mariana no dio contenido, ahí si estoy de acuerdo con ustedes” Gustavo Adolfo Infante

El “Periodista de las exclusivas” aseguró que la exOV7 no representa los valores que el público estaba buscando, y que en ese caso lo mejor habría sido que el premio se lo llevara Ese Pérez, dando a entender que fue uno de los habitantes más tóxicos de la temporada: “[el gane] se lo hubieran dado a Ese Pérez, se lo hubieran dado a otra persona”

Por que ganó @soymarianaochoa @LaCasaFamososMx ? Aquí mi opinión ! #TikTok https://t.co/eVEvCRCJiL — GUSTAVO ADOLFO INFANTE TV (@GAINFANTE) October 5, 2026

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Mariana, la verdadera jugadora de ‘LCDLFM’ según Gustavo Adolfo Infante

Para finalizar, el periodista hizo hincapié en que los demás lugares del resto de practicantes como Yahir, Karina Torres y Gema Garoa no tenían tanta importancia, pues Mariana había logrado una victoria limpia:

Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

“¿Y saben qué? Jugó con inteligencia, jugo con valor, jugo con coraje, jugo con agradecimiento, jugó con mucho corazón, así que Mariana yo te felicito porque te ganaste ese primer lugar”. Gustavo Adolfo Infante

A pesar de las palabras del comunicador, la polémica de presunto fraude continúa, y Maxine Woodside es otra de las periodistas que lo hizo evidente, ¿Mariana ganó o no limpiamente?