Mariana se va contra Memo Schutz en plena entrevista ¿no que eran amigos? “Me sorprendió mucho” VIDEO

Tal parece que Mariana, la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ está muy lejos de dejar de ser el centro de atención, y no por el triunfo en sí mismo, sino por las polémicas a su alrededor, siendo la última la que protagonizó con la también exOV7, Erika Zaba.

En esta ocasión, en redes sociales se están reviviendo varios videos en los que la cantante reacciona a la manera en la que Memo Schutz hablaba de ella en el encierro, situación que sin duda no le hizo nada de gracia. Te contamos todo aquí.

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¿Quién es Memo Schutz? / Redes sociales

¿Cuáles fueron los comentarios de Memo Schutz en contra de Mariana?

Durante el encierro, Memo Schutz expresó en varias ocasiones que estaba cansado de Mariana, asegurando que “no paraba de hablar nunca”, sin embargo, todo escaló a horas de la gran final, cuando en una actividad el comentarista le pidió a la ganadora que se abstuviera de cantar, a lo que ella contestó “me vale ma*** lo que tú digas”

Visiblemente cansado, Schutz le respondió: “miren conozcan a la mierd*** Mariana… la mierd*** Mariana diciendo groserías, que dicen que no, que muy propia”

Afortunadamente la discusión no escaló, sin embargo, a su salida Mariana se refirió a los acontecimientos asegurando que no le había parecido la manera en la que Memo le había hablado, pues creía que eran amigos.

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Mariana, ¿decepcionada de Memo Schutz tras el final de ‘La casa de los famosos México’?

En redes sociales está circulando una compilación de entrevistas a la ganadora de ‘LCDLFM’, mismas en las que asegura estar enterada de la manera en la que Memo Schutz se expresaba de ella incluso antes del encontronazo que tuvieron ante de la gran final.

Cuando le cuestionaron a Mariana si se sentía dolida por los dichos de Schutz, ella aseguró que no, pues solamente estaría preocupada si se trata de una persona de su afecto:

“Los que quedan mal son ellos. Me engancho cuando es un comentario de alguien que me importa… No [Memo no es mi amigo] es un habitante de ‘La casa’, un compañero de trabajo de tres meses, pero no, no somos amigos...me sorprendió mucho, hablando mal de mí a mis espaldas” Mariana

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Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Mariana se contradice sobre sus dichos sobre Memo Schutz?

A pesar de los dichos previos de Mariana en los que aseguraba que Memo era solo un compañero de trabajo, durante el Teletón, la actriz reveló que durante el Galifest, tanto ella como su pareja Mauricio Vaca Tavera, se habían divertido de lo lindo con Memo Schutz y su esposa Verónica Fonseca.

“Y Memo y yo la verdad es que, el miércoles del Galifest bueno, fue una joya, Vero es mi mejor amiga pa’ siempre, Mauricio y Memo ya son mejores amigos” Mariana

Esta revelación de la exOV7 provocó que los internautas se preguntaran si habían limado asperezas, y muchos más cuestionaron la manera en la que ella maneja la narrativa:



“Nunca antes visto, ganar el primer lugar y seguir tirándole hate al 2 y 5 lugar, ni ganando pudo ser feliz la mujerNunca antes visto, ganar el primer lugar y seguir tirándole hate al 2 y 5 lugar, ni ganando pudo ser feliz la mujer”

“Y en donde está la mentira … hasta yo le cambiaba de cámara porq no aguantaba estar viéndola como hablaba de inventada”

Aunque las polémicas seguirán persiguiendo a Mariana, la cantante puede estar feliz de saber que sus amigos y su hermano Octavio, la apoyan pase lo que pase.