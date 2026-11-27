Luego de que Mariana, famosa exitengrante de OV7, afirmara que participaría en Miss Universo 2026, muchos se mostraron escépticos ante sus palabras. Tras confirmarse que NO fue juez en el certamen, Aldo Rendón lanza picantes comentarios al respecto. ¡Se burló!

¿Mariana sí estuvo en Miss Universo 2026? / Captura de pantalla

¿Mariana, ganadora de La casa de los famosos México 2026, participó en Miss Universo 2026?

Como se recordará, el pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la gran final de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. Días antes de la competencia, Mariana reveló que había recibido una invitación por parte de la organización del certamen para formar parte del jurado.

En distintas ocasiones, la cantante expresó su emoción por haber sido considerada para esta importante tarea. Incluso compartió la ilusión que le hacía la posibilidad de entregarle la corona a María Vargas, representante de México (quien no pasó al top 12):

Creo que es una responsabilidad súper grande; lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas. Sería espectacular que pudiéramos entregarle a ella la corona. Mariana

Sin embargo, durante la noche de la competencia se confirmó que Mariana sí asistió al evento, aunque no ocupó un lugar en el panel de jueces, sino que acudió como invitada especial. Fue entonces cuando la propia famosa publicó un video para aclarar que no participaría como calificadora del concurso.

La situación generó diversas reacciones en redes sociales, donde varios internautas la señalaron de “mentirosa”. ¡Hasta Aldo Rendón reaccionó!

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Mariana no participó en la final de Miss Universo 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón de la “participación” de Mariana en Miss Universo 2026?

Una de las personas que menos conectó con Mariana en La casa de los famosos México 2026 fue Aldo Rendón, incluso cuando él fue eliminado del reality, lanzó varios comentarios en contra de la ex OV7.

En un reciente encuentro con la prensa, el stylist habló al respecto tras la pregunta de un periodista:

Yo creo, por lo general, siempre invitan a mujeres que fueron Miss Universo, a conductoras de televisión, actores, galanes de telenovelas o algo así. Pero a una cantante yo creo que nunca han invitado. Entonces, ahí Mariana que despida al que se equivocó de su oficina. Aldo Rendón

Su comentario fue respecto a la aclaración hecha por Mariana durante Miss Universo, asegurando que su “confusión” se debió al equipo que tiene. ¿Tú qué piensas?

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👑🤭 ¡Le manda una indirecta! Aldo Rendón cuestiona la participación de Mariana Ochoa en Miss Universe y sugiere que despida a quien le proporcionó información equivocada sobre su papel en el certamen. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/WqB1Q80V0E — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 27, 2026

¿Quién fue la ganadora de Miss Universo 2026?

La ganadora de la edición 75 de Miss Universo fue la puertorriqueña Jennifer Barreto, quien a pesar de encontrarse entre las favoritas del certamen, su triunfo causó una ola de críticas.

Una de sus polémicas fue acerca de la respuesta que lanzó en la ronda de preguntas, pues internautas afirmaron que sus palabras fueron redundantes y repetitivas:

No me preocupa cuán inteligente llegue a ser la inteligencia artificial, sino cuán sabios vamos a ser nosotros los eres humanos para usarla juiciosamente. Jennifer Barreto

Televidentes también afirman que la pregunta aplicada a Jennifer Barreto ya se le había hecho desde días antes, causando las especulaciones de un posible título “arreglado”. ¿Será?

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