La polémica por los star talents en el doblaje latino sigue dando de qué hablar y ahora Disney está bajo la lupa. Aldo Rendón habría sido considerado para dar voz a una mascota en una película animada, pero su nombre no apareció en el elenco oficial de ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’. En su lugar, fue anunciado un reconocido actor de doblaje. ¿La compañía quiso evitar otra controversia como la de ‘Wildwood’?

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Doblaje mexicano en Wildwood fue duramente criticado. / Redes sociales

¿Aldo Rendón fue reemplazado por Ricardo Tejedo en el doblaje de ‘Hechizo’?

Aldo Rendón, estilista y figura televisiva, habría tenido la oportunidad de participar en el doblaje latino de ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’, la nueva película animada de Disney. Sin embargo, cuando se reveló el reparto de voces, los seguidores notaron que no estaba incluido.

La sospecha surgió después de que el propio Aldo comentara en un reality show que participaría en un proyecto animado como “la voz de una mascota”. Por las características de su descripción, usuarios relacionaron su posible personaje con Beef Roger Crummchuk, el gato mágico de la producción.

La sorpresa llegó cuando se dio a conocer que Ricardo Tejedo sería quien interpretaría a esta mascota en español. El actor de doblaje cuenta con una amplia trayectoria y es reconocido por dar voz a personajes como Jack Sparrow y Doraemon, por lo que su incorporación llamó la atención.

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¿Disney evitó otra polémica de star talents después del fracaso de ‘Wildwood’?

La posible sustitución de Aldo Rendón llamó la atención porque ocurrió poco después del escándalo por el doblaje latino de ‘Wildwood: El bosque salvaje’. La película de LAIKA Studios recibió fuertes críticas por la participación de figuras que no se dedican profesionalmente al doblaje.

La reacción fue tan intensa que Imagem Films MX decidió lanzar una segunda versión en español, esta vez con actores y actrices profesionales. La nueva alternativa llegó después de dos semanas de comentarios negativos y cuestionamientos sobre las interpretaciones de algunos star talents.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la contratación de influencers y celebridades para prestar su voz en películas animadas. Aunque esta estrategia ha dado resultados exitosos en otras producciones, también ha generado inconformidad cuando el público considera que la experiencia de los participantes no es suficiente.

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¿Por qué Aldo Rendón no aparece en el elenco de voces de ‘Hechizo’?

Hasta ahora, no existe un comunicado que confirme que Disney haya retirado deliberadamente el personaje a Aldo Rendón o que Ricardo Tejedo haya sido contratado como consecuencia de las críticas a ‘Wildwood’. Por ello, no se puede asegurar que haya ocurrido un despido o reemplazo de último momento.

Lo que sí se conoce es que Aldo había mencionado su participación en un proyecto animado y que el personaje de la mascota terminó anunciado con la voz de Ricardo Tejedo. Esta diferencia alimentó las teorías entre los internautas.

La coincidencia temporal hizo que algunos usuarios relacionaran ambos acontecimientos y plantearan que Disney pudo optar por un profesional para evitar cuestionamientos sobre su doblaje. Sin embargo, por ahora, esa interpretación permanece en el terreno de las especulaciones.

Ricardo Tejedo

¿Quiénes hacen el doblaje latino de ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’?

La nueva película de Disney, dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, presenta una historia de fantasía protagonizada por Billie Doe y su madre, Alice Doe. Ambas tendrán que unir fuerzas para enfrentar misterios familiares que podrían cambiar por completo el mundo mágico.

El reparto latino combina actrices y actores reconocidos del entretenimiento mexicano con profesionales especializados en doblaje. Entre las voces confirmadas destacan:

Danna Alcalá: Billie Doe. También participó como Prue en la nueva versión de ‘Wildwood’.

Billie Doe. También participó como Prue en la nueva versión de ‘Wildwood’. Dulce María: Alice Doe.

Alice Doe. Itatí Cantoral: Reina Celeste.

Reina Celeste. Ricardo Tejedo: Beef Roger Crummchuk, el gato mágico.

Beef Roger Crummchuk, el gato mágico. Mario Filio: Nigel.

‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’, película donde supuestamente participaría Aldo Rendón, llegará a los cines de México el jueves 26 de noviembre de 2026. Además, antes de la función se proyectará el cortometraje animado ‘Lilo y Scratch’, otro de los atractivos para quienes esperan el estreno.