¿Aldo Rendón se retira como stylist definitivamente? Hace contundente revelación: “Ni me hable nadie más”

Semanas después de que Aldo Rendón reveló los detalles de su estado de salud tras salir de La casa de los famosos México, el stylist sorprendió con una colaboración junto a Alejandra Guzmán; sin embargo, dejó claro que no busca regresar a esta etapa de su vida. ¿Contó las razones? ¡Te contamos los detalles!

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¿Por qué Aldo Rendón no tiene intenciones de volver a ser stylist? / FB: Aldo Rendón

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre su faceta como stylist antes de La casa de los famosos México 2026?

En un reciente encuentro con la prensa, Aldo Rendón reveló que no busca regresar a su faceta como stylist, pues durante más de tres décadas se desempeñó en ese ámbito y ahora solo lo hace ocasionalmente, incluso pide a los artistas que no lo busquen para esa labor.

“No, es una etapa que ya hice mucho, por más de 30 años, ya ahorita ya estoy viejita. Ya me da una huev* tremenda. Lo hago ahorita porque es ‘la Guzmán’, pero ni me hable nadie más”. Aldo Rendón

Por otra parte, tras concluir su participación en La casa de los famosos México y colaborar con la intérprete de ‘Eternamente bella’ y ‘Hacer el amor con otro’, tiene otros proyectos de los que prefiere no hablar y enfocarse en su bienestar.

“Prefiero no contar los proyectos porque luego se salen, pero esperemos que vengan cosas buenas, sobre todo mucha salud para mí”. Aldo Rendón

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¿Cuál es el estado de salud actual de Aldo Rendón tras concluir La casa de los famosos México?

Debido a que salió de La casa de los famosos México a mitad de la competencia, la salud de Aldo Rendón es algo que ha mantenido en alerta a los seguidores del stylist. La última información que dio el exhabitante fue a principios de septiembre de 2024, donde se sinceró sobre los resultados de sus estudios.

“Me estoy acostumbrando a esta vida de actividad. Yo la verdad era una persona que no salía de su casa nunca, y ahora ando en chi**a entre que doctores y demás.” Aldo Rendón

De acuerdo con Rendón, los resultados arrojaron un resultado completamente distinto a lo que se imaginaba: “Todos los diagnósticos que tenía, que de cierta manera iban al fatalista. Estoy muy bien. Ni fue cáncer, ni fueron otras cosas que iban a ser. Estoy feliz de la vida, todavía hay Aldo Rendón para rato”.

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¿Por qué Aldo Rendón no tiene intenciones de volver a ser stylist? / Redes sociales

¿Quién es Aldo Rendón, el stylist que fue parte de La casa de los famosos México?

Aldo Rendón es un asesor de imagen y creador de contenido

A lo largo de su trayectoria, ha participado con estrellas como Galilea Montijo, Belinda, Thalía, Gloria Trevi, Verónica Castro, Lucía Méndez y Ana de la Reguera, además de colaborar con firmas internacionales como Saint Laurent, Gucci y Miu Miu.

y Ha adquirido popularidad en redes sociales y televisión gracias a su estilo directo y “sin filtro” para opinar sobre las alfombras rojas, la moda y la cultura.

Pese a ser uno de los stylist más queridos del mundo de la farándula, anunció que no tiene intenciones de regresar a esa faceta y ahora está centrado en otros proyectos. ¿Participará en otro reality?

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