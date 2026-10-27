Muere Komanche: Rivers y Ari Gameplays rompen el silencio y despiden a su mejor amigo: ¿Las buscó?

A casi 48 horas de confirmarse la muerte de ‘Komanche’ en Monterrey, muchos esperaban que dos de sus mejores amigas, Rivers y Ari Gameplays, le dedicaran algunas palabras al fallecido streamer. Durante la tarde de este martes, ambas rompieron el silencio y compartieron emotivos mensajes en sus redes sociales. ¿Qué decían?

Influencers se despidieron de ‘Komanche’ / Redes sociales

¿Cómo fue hallado sin vida ‘Komanche’ el streamer y youtuber salvadoreño?

La sorpresiva muerte del streamer salvadoreño ‘Komanche’ en su hogar, causó la tristeza y conmoción de millones de internautas en redes sociales, así como de colegas del ámbito que lo han despedido en sus cuentas oficiales de Instagram.

Importantes creadores de contenido como Ibai Llanos, Aarón Mercury, ‘el Rubius’, Alana, entre muchos otros, compartieron mensajes de despedida durante las últimas horas.

Según los reportes de autoridades, ‘Komanche’ fue hallado sin vida en la casa que rentaba en Monterrey, Nuevo León.

Aunque no se han revelado más detalles sobre la forma en que habría sucedido la tragedia, muchos recordaron que el youtuber había sido señalado en diversos momentos de presunto acoso y abuso, algo que terminó por hundirlo en una depresión de la que él mismo hablaba.

Te puede interesar: Muerte de Komanche: Aarón Mercury explota vs. influencer por opinar sobre el streamer: “Cierra la boca”

‘Komanche’ fue hallado sin vida en el baño de su casa / Redes sociales, Canva

Ari Gameplays se despide de su mejor amigo, ‘Komanche’, con devastador mensaje

El fallecido creador de contenido, ‘Komanche’, colaboraba casi siempre con streamers mexicanos, dos de ellas: Ari Gameplays y Rivers, consideradas dos de las influencers mexicanas más importantes.

Ari y ‘Komanche’ protagonizaban videos, transmisiones en vivo, viajes, conciertos y demás, mostrando su amistad como una bonita complicidad, por lo que su silencio causaba sorpresa.

Finalmente, hace unos minutos Ari habló por primera vez de la muerte de ‘Komanche’ y se dijo devastada:

Komanche, nadie me preparó para vivir con el dolor de ya no tenerte, y sé que no existirán palabras suficientes para expresar todo lo que estoy sintiendo en este momento. Muchos no te conocían como yo te conocía. Eres un espectáculo de persona. Podías estar atravesando tus propias batallas y siempre encontrabas la manera de estar presente para quienes te necesitaban. Ari Gameplays

Por último, le pidió a la vida que pudieran volver a coincidir, para así poder volver a bailar como tantas veces lo hicieron:

Estés donde estés, hoy te encomiendo a la Virgencita como tú tantas veces lo hiciste conmigo. Le pido que te abrace, que te cuide y que te dé toda la paz que mereces. Ari Gameplays

La publicación ya ha reunido miles de reacciones y cientos de comentarios en solo minutos, en un mensaje que ha conmovido a la comunidad digital.

Lee: Muerte del ‘Komanche': Filtran una FOTO del cuerpo del streamer tras confirmar su deceso y genera indignación

Rivers dedica desgarrador mensaje a su amigo ‘Komanche’

Al igual que Ari Gameplays, seguidores de ‘Komanche’ esperaban la reacción de Rivers a la trágica noticia, puesto que también con ella vivió muchos momentos juntos, desde streams y transmisiones en vivo, así como otros eventos y hasta visitas a su casa.

Ari Gameplays y Rivers hablaron sobre muerte de ‘Komanche’ / Redes sociales

Al mismo tiempo que Ari, Rivers publicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta oficial de Instagram, haciendo hincapié en la tristeza que siente en este momento:

Me es difícil imaginarme como será todo sin ti. Me dejas un hueco en mi corazón que intentaré llenar poco a poco llevándote en mi memoria siempre y honrando tu vida, siempre teniendo una actitud bonita con todo mundo. Te voy a recordar siempre, te voy a extrañar siempre y te voy a querer siempre. Rivers

Rivers lamentó también que el tiempo que coincidieron en la tierra haya sido corto, pero afirma que lo recordará siempre por la energía y la actitud positiva con la que siempre iba:

Te voy a recordar bailando, riendo, pasándola bien, ayudando a un extraño, queriendo mucho a todos. Aprendí muchas cosas de ti, gracias por permitirme pasar mucho tiempo contigo y contagiarme de tu hermosa actitud. Rivers

Rivers acompañó el post con varias fotografías de ambos junto a varias figuras mexicanas del mundo digital. Por otro lado, han asegurado que ‘Komanche’ presuntamente debía fuertes cantidades dinero, algo que supuestamente lo orilló a tomar la decisión.

Tal vez te interese: Padre de ‘Komanche’ se despide de su hijo fallecido con un desgarrador mensaje: “Fuiste fuerte” | FOTO