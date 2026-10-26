¡Chanfle! A Chespirito lo abandonaron: Te mostramos su tumba y la de otros famosos este Día de Muertos

Las festividades del Día de Muertos en México son muy famosas por sus tradiciones y valores, así como por la creencia de que nuestros difuntos regresan a convivir unos días con nosotros. Aprovechando que se acerca este día, te mostramos cómo lucen las tumbas de algunos artistas que ya no están en este plano terrenal.

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Chespirito murió en 2014 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza, Mezcalent y Archivo TVNotas

Así luce actualmente la tumba de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’

Fue un escritor, actor, guionista y productor mexicano, que se dio a conocer gracias a su talento al crear personajes como “El chavo del 8” y “El chapulín colorado”. Se le considera una de las figuras más influyentes en el medio del entretenimiento en América Latina y se convirtió en un ícono mundial.

Tuvo complicaciones de salud en 2009 y fue intervenido por problemas en la próstata. Un año después, volvió a ser internado por la misma situación, que lo orilló ausentarse de los escenarios de manera indefinida.

En 2013 tuvo otra recaída que lo obligó a decir adiós definitivamente a la vida pública y profesional. Desafortunadamente, Chespirito falleció el 28 de noviembre de 2014 y sus restos descansan en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México.

Nos enteramos de que, desde el día en que sus restos fueron depositados en el cementerio, su familia no lo ha visitado, pues solo tiene 2 arreglos florales artificiales y un muñequito de “El chavo del 8”.

Así luce la tumba de Chespirito en octubre de 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Cómo luce la tumba de Silvia Pinal?

Actriz, productora de teatro y de televisión que participó en diversas películas del Cine de Oro mexicano, así como en telenovelas y puestas en escena. Su programa de televisión Mujer, casos de la vida real tuvo gran relevancia.

Fue la matriarca de una dinastía muy querida en el medio, y le sobreviven sus 3 hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra y Enrique Guzmán, además de todos sus nietos. Recordemos que ‘doña Chivis’, como era cariñosamente conocida, perdió a su hija Viridiana en un accidente automovilístico en 1982.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 , tras sufrir una arritmia cardiaca, una bajada de presión y una infección urinaria . Sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar Pinal Hidalgo, en el Panteón Jardín, al sur de la CDMX.

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Así luce la tumba de Silvia Pinal en octubre del 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

La tumba de Carmen Salinas

Fue actriz, comediante, imitadora y política. Participó en muchas telenovelas y obras de teatro, como Aventurera, que la catapultó como una de las mejores productoras teatrales. Trabajó también en cine. Además, fue mamá de uno de los mejores compositores mexicanos: Pedro Placencia (†). Le sobrevive su hija, María Eugenia, y sus nietos.

Carmelita perdió la vida el 9 de diciembre de 2021, víctima de una hemorragia cerebral derivada de la hipertensión que padecía. Sus restos descansan en la cripta familiar, en el Panteón Español.

Así luce la tumba de Carmen Salinas en octubre de 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

Así se ve la tumba de Paco Stanley

Conductor, productor y actor de teatro. Se hizo famoso por su carisma ante el público, que rápidamente lo adoptó como uno de los mejores presentadores de la televisión mexicana.

Participó en varios programas de entretenimiento como: Alegrías de mediodía, El club del hogar, La carabina de Ambrosio, Eco, ¡Ándale!, ¡Llévatelo!, ¡Pácatelas! y Una tras otra. En teatro trabajó por más de 15 años en la obra El Tenorio cómico.

Paco Stanley falleció el 7 de junio de 1999, luego de que, al término de su programa Una tras otra, en TV Azteca, se fue a almorzar con Mario Bezares y Jorge Gil a un restaurante de tacos sobre Periférico Sur.

Afuera del lugar se escucharon algunas detonaciones de arma de fuego y fue hallado en su camioneta con múltiples disparos en el cuerpo, mientras Mario había ido al baño. Sus restos descansan en el Panteón Español, en la cripta familiar.

Así luce la tumba de Paco Stanley en octubre de 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

La tumba de María Félix

La actriz, quien nació el 8 de abril de 1914, trabajó principalmente en cine. Por su gran belleza le decían ‘María Bonita’, gracias a que uno de sus maridos, el compositor Agustín Lara (†), le compuso la canción del mismo nombre.

A lo largo de su vida, solo tuvo un hijo: Enrique Álvarez Félix (†), a pesar de haberse casado 5 veces. La actriz falleció el 8 de abril de 2002, víctima de un infarto de miocardio. Sus restos reposan en la cripta familiar, junto con los de su hijo, en el Panteón Francés de San Joaquín, en la capital mexicana.

Así luce la tumba de María Félix en octubre de 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

La tumba de Pedro Infante, uno de los grandes ídolos mexicanos

El cantante gozó de una gran popularidad debido a los personajes que interpretaba en el cine, que podían ser personas de clase baja o de clase alta. Además, era considerado uno de los galanes más codiciados del cine mexicano.

La gente no dejaba de corear sus canciones en todo momento. Destacó por sus personajes icónicos en películas como: Pepe el Toro, Los tres García y A toda máquina, entre otras.

Falleció el 15 de abril de 1957, en Mérida, en un accidente de avión, una aeronave tipo C-87 Liberator Express, que él mismo piloteaba. Ese día, México perdió a su máximo ídolo. Sus restos yacen en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.

Así luce la tumba de Pedro Infante en octubre de 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

La tumba de Cantinflas, el ‘Gran Mimo de México’

El gran mimo de México’, Mario Moreno, fue un actor, comediante, guionista y productor. Se hizo famoso por su forma de interpretar a personajes multifacéticos y por el papel con el que se le conoció mundialmente: ‘Cantinflas’. Hizo más de 50 películas y fue reconocido en Hollywood. Ganó el Globo de Oro como mejor actor en comedia o musical.

Entre sus aportaciones más conocidas se encuentra su forma de hablar, a tal grado, que la Real Academia Española admitió la palabra ‘cantinflear’ en su Diccionario de la Lengua Española.

Falleció el 20 de abril de 1993, tras sufrir un infarto, derivado de un cáncer de pulmón. Sus cenizas yacen en la cripta familiar en el Panteón Español.

Así luce la tumba de Cantinflas en octubre de 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

La tumba de Joan Sebastian, ‘el Rey del Jaripeo’

Fue un cantante y compositor de regional mexicano. Obtuvo varios reconocimientos por su trayectoria en la música, así como premios Grammy y Grammy Latino. Y su legado musical quedó para siempre.

Se casó en varias ocasiones. Primero, con Teresa González, luego con María del Carmen Ocampo y después con Maribel Guardia. Además, tuvo relación con Erica Alonso y Alina Espino. Entre sus muchos hijos, destacan José Manuel Figueroa, Julián Figueroa (†), Zaralea y Marcelia.

En 1998, a Joan Sebastian le diagnosticaron cáncer óseo primario. El 13 de julio de 2015 se dio a conocer que había perdido la vida por esta enfermedad. Sus restos mortales descansan en el mausoleo que se construyó en su natal Juliantla, Guerrero.

Así luce la tumba de Joan Sebastian en octubre de 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

La tumba de Jorge Negrete, estrella del Cine de Oro mexicano

Cantante y actor de la Época del Cine de Oro mexicano. Organizó, junto con un grupo de actores, la Asociación Nacional de Actores (ANDA). También fue considerado un galán de la época, con gran popularidad gracias a sus películas, reconocidas mundialmente. Entre estas destacan: Los tres alegres compadres, Dos tipos de cuidado y Tal para cual, entre otras.

El actor se casó 2 veces. Primero con Elisa Christy, con quien tuvo a su única hija, Diana Negrete. Posteriormente, con María Félix. El 5 de diciembre de 1953 falleció a causa de una enfermedad crónica originada por la hepatitis C. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Jardín, al sur de la CDMX.

Así luce la tumba de Jorge Negrete en octubre de 2026 / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

La tumba de José José, el ‘Príncipe de la canción’

Luego de haber participado en el Festival OTI de la canción en los años 70, donde interpretó “El triste”, la carrera de José José despegó hacia la luna, a tal grado, que se ganó el sobrenombre de ‘Príncipe de la canción’.

El intérprete se casó 3 veces: Con Natalia ‘Kiki’ Herrera (†), de 1971 a 1975; luego con Anel Noreña, de 1976 a 1991, con quien tuvo a sus hijos José Joel y Marysol, y con la cubana Sara, de 1995 a 2019, con quien procreó a Sarita. Tras sufrir problemas con el alcohol y sustancias prohibidas, perdió la voz entre los años 1990 y 2000.

Falleció el 28 de septiembre de 2019 en Miami, por algunas afecciones derivadas de un cáncer de páncreas. El cuerpo fue cremado. Una parte de las cenizas se quedó en Miami y la otra fue depositada en una tumba en el Panteón Francés de San Joaquín en la CDMX.

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