¿Poner la foto de una persona viva en la ofrenda de Día de Muertos atrae desgracias? Esto dice la tradición

Luego de que Maribel Guardia compartiera el emotivo altar de Día de Muertos que dedicó a Julián Figueroa, muchos internautas comenzaron a preguntarse cuáles son las reglas y creencias que rodean esta tradición mexicana. Con la llegada del Día de Muertos, miles de familias preparan sus ofrendas con flores de cempasúchil, veladoras, comida y fotografías de sus seres queridos. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes gira en torno a una creencia que ha pasado de generación en generación: ¿es malo colocar la foto de una persona que sigue viva en el altar?

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Maribel Guardia comparte su altar Día de Muertos a Julián Figueroa. / Captura de pantalla

¿Por qué se dice que es malo poner la foto de una persona viva en la ofrenda de Día de Muertos?

Colocar la fotografía de una persona viva en una ofrenda de Día de Muertos es considerado de mala suerte según algunas creencias populares mexicanas. La tradición del altar está dedicada a recordar y recibir simbólicamente a quienes fallecieron.

Una de las supersticiones más conocidas señala que poner la imagen de alguien vivo junto a las fotografías de los difuntos podría interpretarse como un llamado anticipado a la muerte. Incluso hay quienes creen que esto podría atraer accidentes, enfermedades o desgracias.

Otra interpretación sostiene que la presencia de una persona viva en el altar podría confundir simbólicamente el camino de las almas que regresan durante el Día de Muertos. Sin embargo, no existe evidencia de que colocar una fotografía provoque enfermedades, accidentes o consecuencias sobrenaturales.

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ofrenda de Día de Muertos



¿Qué pasa si en la foto de un difunto aparece una persona viva en el altar de muertos?

Una de las dudas más frecuentes al preparar la ofrenda de Día de Muertos es qué hacer cuando una fotografía incluye a una persona fallecida y a alguien que todavía vive. Esto suele ocurrir con retratos familiares, imágenes de bodas o recuerdos de celebraciones.

Según algunas supersticiones, lo recomendable sería colocar únicamente la imagen del ser querido fallecido. Por ello, hay familias que prefieren recortar la fotografía o elegir otro retrato para mantener el sentido conmemorativo del altar.

También puedes editar digitalmente la imagen para destacar a la persona a quien dedicas la ofrenda. No obstante, esto es una elección personal y no una obligación: mantener una fotografía familiar completa no representa ningún peligro para quienes aparecen en ella.

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ofrenda de Día de Muertos



¿Qué elementos debe llevar una ofrenda de Día de Muertos y cuál es su significado?

La ofrenda de Día de Muertos incluye elementos tradicionales que simbolizan el recuerdo, la bienvenida y el camino de las almas. Aunque su composición cambia dependiendo de la región de México y las costumbres familiares, algunos objetos son especialmente representativos.

Entre los elementos más conocidos destacan las flores de cempasúchil, las veladoras, el copal, el pan de muerto, el agua y la sal. Cada uno tiene un significado particular dentro de esta celebración, reconocida por su riqueza cultural.

Flor de cempasúchil: Su color y aroma se utilizan tradicionalmente para señalar el camino de las almas hacia la ofrenda.

Su color y aroma se utilizan tradicionalmente para señalar el camino de las almas hacia la ofrenda. Velas y veladoras: Representan la luz que guía simbólicamente a los difuntos durante su regreso.

Representan la luz que guía simbólicamente a los difuntos durante su regreso. Copal e incienso: Se emplean para aromatizar y purificar el espacio de acuerdo con distintas tradiciones.

Se emplean para aromatizar y purificar el espacio de acuerdo con distintas tradiciones. Pan de muerto: Simboliza la relación entre la vida, la muerte y el recuerdo de quienes partieron.

Simboliza la relación entre la vida, la muerte y el recuerdo de quienes partieron. Agua: Se coloca para aliviar simbólicamente la sed de las almas después de su recorrido.

Se coloca para aliviar simbólicamente la sed de las almas después de su recorrido. Sal: Representa la purificación y forma parte de las costumbres relacionadas con el tránsito espiritual.

Representa la purificación y forma parte de las costumbres relacionadas con el tránsito espiritual. Fotografías: Identifican y recuerdan a las personas fallecidas a quienes está dedicado el altar.

No todas las ofrendas de Día de Muertos deben llevar exactamente los mismos elementos. Algunas familias elaboran altares sencillos, mientras que otras incluyen varios niveles, papel picado, cruces y objetos relacionados con sus tradiciones.