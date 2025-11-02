¿Dónde ver ‘Macario’, la película mexicana nominada al Óscar ideal para el Día de Muertos?

Cada año, cuando se acerca el Día de Muertos, las familias mexicanas buscan formas de conectar con sus raíces, recordar a los que ya no están y rendir homenaje a la memoria. Entre altares, flores de cempasúchil y pan de muerto, hay una tradición que se ha vuelto cada vez más popular: ver películas que exploran la relación entre la vida y la muerte. Y si hay una cinta que encarna ese vínculo con profundidad, belleza y simbolismo, es Macario.

Juan Ignacio López Tarso como Macario

¿De qué trata Macario y que la hace tan especial para el Día de Muertos?

Estrenada en 1960 y dirigida por el maestro Roberto Gavaldón, Macario no solo es una joya del cine nacional, sino también la primera película mexicana en ser nominada al Óscar como Mejor Película Extranjera. Protagonizada por el legendario Ignacio López Tarso, esta obra se ha convertido en un ritual cinematográfico para muchos mexicanos durante estas fechas.

La historia, basada en la novela homónima de Bruno Traven, se sitúa en el México virreinal y sigue a un humilde leñador que sueña con comerse un guajolote entero, sin compartirlo con su familia. Su deseo lo lleva a encontrarse con tres figuras poderosas: Dios, el Diablo y la Muerte. Solo esta última acepta compartir el banquete, y como recompensa, le entrega un agua milagrosa capaz de curar cualquier enfermedad… con una condición: no podrá salvar a quienes la Muerte haya elegido.

Macario / Redes sociales

¿Dónde ver Macario en streaming este Día de Muertos?

Si estás buscando dónde ver Macario para sumarte a esta tradición, la plataforma ViX tiene buenas noticias. El clásico forma parte de su catálogo permanente, disponible tanto en su versión gratuita como en la de pago. Solo necesitas una cuenta para acceder y disfrutar de esta obra maestra desde la comodidad de tu casa. Aquí el paso a paso.

1. Elige tu versión: ViX Gratis o ViX+



ViX Gratis : No necesitas registrarte ni pagar. Incluye películas, series, telenovelas y canales en vivo con anuncios.

: No necesitas registrarte ni pagar. Incluye películas, series, telenovelas y canales en vivo con anuncios. ViX+ (Premium): Requiere suscripción. Ofrece contenido exclusivo, sin publicidad y acceso a eventos deportivos como la Liga MX o la Champions League.

2. Descarga la app en tu dispositivo



Android : Abre Google Play Store, busca “ViX Cine y TV en español” y presiona “Instalar”.

: Abre Google Play Store, busca “ViX Cine y TV en español” y presiona “Instalar”. iPhone : Abre App Store, busca “ViX: TV y Fútbol” y pulsa “Obtener”.

: Abre App Store, busca “ViX: TV y Fútbol” y pulsa “Obtener”. Smart TV : Accede a la tienda de apps (Samsung Smart Hub, LG Content Store, Roku Channel Store), busca “ViX” y selecciona “Instalar”.

: Accede a la tienda de apps (Samsung Smart Hub, LG Content Store, Roku Channel Store), busca “ViX” y selecciona “Instalar”. PC o navegador: Ve a vix.com y accede directamente desde tu navegador.

3. Busca tu película favorita



Una vez dentro, usa el buscador para encontrar títulos como Macario, entre otros clásicos y estrenos.

4. Disfruta el contenido



Si estás en ViX Gratis, verás anuncios durante la reproducción.

Si tienes ViX+, disfrutarás de contenido sin interrupciones y con mejor calidad.

