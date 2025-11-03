Ana María Alvardo sufrió quemaduras en Sale el sol y ¡se rebeló vs la producción! ¿Dejó el matutino?

El Día de Muertos trajo polémica a ‘Sale el Sol’, Ana María Alvarado sorprendió al decir la contundente razón por la que se rebeló ante la producción del programa, ¡le habrían quemado la piel! La periodista tomó una drástica decisión por este suceso. ¿Dejó el matutino por este incidente?

Cabe señalar que el pasado 31 de octubre los conductores de la mayoría de matutinos, tal como ‘Venga la alegría’, ‘Hoy’ y ‘Sale el sol’, salieron al aire disfrazados de catrinas, catrines u otros personajes de terror. Esto como parte de la dinámica de Halloween y Día de Muertos. Sin embargo, llamó la atención la apariencia de Ana María Alvarado tras revelar que habría sido víctima de un incidente con el maquillaje.

Ana María Alvarado en sale el sol

¿Cómo se disfrazaron los conductores de Sale el sol por Halloween y Día de Muertos 2025?

En la transmisión del pasado 31 de octubre, los conductores de ‘Sale el sol’ fueron disfrazados de catrinas y catrines. Con los característicos vestidos de colores llamativos, algunos ‘bouquets’ florales en la cabeza, trajes elegantes y representativos de la fecha y no podía faltar el maquillaje de calaveras. ¡Rindieron tributo a la muerte al estilo mexicano!

Conductores de Sale el sol se caracterizaron como catrinas y catrinas. / IG: @anamaalvarado

Además, Paulina Mercado y Pepe Bandera, conductores principales del programa, iniciaron la transmisión con un emotivo mensaje dedicado al Día de Muertos, el cual fue complementado por sus compañeros Katy Zaragoza, Rafael Serdán, Gaby Ramírez y Mauricio Mancera, quienes presumieron sus atuendos en la transmisión.

Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue que Ana María Alvarado no estaba caracterizada como sus compañeros de ‘Sale el Sol’, lo cual generó dudas entre la audiencia y ella no tardó en responderlas. ¡No quiso que la maquillaran!

¿Qué le pasó Ana María Alvarado y por qué no quiso que la maquillaran en Sale el Sol?

Luego de que la audiencia se percató de que la conductora de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado, no estaba maquillada como catrina, tal como sus demás colegas, la misma periodista dio a conocer por qué no quiso ser parte de esta tradición. ¡La quemaron!

A través de su programa de YouTube, Ana María Alvarado reveló a sus seguidores que ella pidió que no la maquillaran de catrina. Señaló que tomó esta decisión debido a que, el año pasado, el maquillaje que le pusieron le quemó la piel.

Ana María Alvarado no quiso maquillarse en Sale el sol. / IG: @anamaalvarado

“Ahora no me dejé maquillar. En ‘Sale el sol’ nos disfrazaron y que me rebelo porque acuérdense que, no por indisciplinada, pero acuérdense que la vez pasada me maquillaron y no sé qué cosa me hizo reacción: se me quemó la piel y me tardó un mes en sanar, entonces ahora sí dije: ‘Nel, nel, nel. Nada de maquillaje’”. Ana María Alvarado

La periodista no mostró cómo quedó su piel en el momento en que le hizo reacción el maquillaje. No obstante, sí dejó claro que no tuvo nada que ver con “no ser disciplinada”, sino que habría sido precavida ante la situación que vivió en el pasado.

Ana María Alvarado confesó que el maquillaje de catrina del año pasado la lastimó. / IG: @anamaalvarado

Asimismo, la conductora continuó con la programación habitual en el matutino. Lo que habría dado en entender que no tuvo repercusiones por no querer ser caracterizada como catrina.



Así lo dijo Ana María Alvarado:

¿Por qué Ana María Alvarado se ausentó de ’Sale el sol’?

Cabe recordar que Ana María Alvarado desató preocupación en la audiencia por su ausencia en ’Sale el sol’. Sin embargo, explicó en su canal de YouTube que saldría de vacaciones y lo más probable es que no la verían en algunas emisiones. Puntualizó que no tuvo complicaciones en su salud, así como una situación de gravedad.

“Si no me ven, es porque voy a salir de vacaciones”, dijo.

Ana María Alvarado decidió viajar a Corea del Sur para tomar un descanso. A través de sus redes sociales, la presentadora de ’Sale el sol’ compartió diversas historias y publicaciones en las que compartió los sitios que ha recorrido, como Busan.