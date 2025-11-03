¿María Victoria murió? Alex Kaffie exhibe error, está viva, pero la pusieron en una ofrenda de Día de Muertos

Alex Kaffie se burló y exhibió a Horacio Chavira, quien presumió una ofrenda del Día de Muertos dedicada a celebridades, pero cometió un notable error: incluyó entre los homenajeados la foto de la actriz María Victoria, quien afortunadamente sigue con vida.

El conductor mostró el desliz en su canal “Sin lisonja”, donde no dejó pasar la confusión, que al parecer se confundió y colocó a la actriz en su altar con la intención de rendir homenaje a las grandes figuras del espectáculo en México.

Error en ofrenda del Día de Muertos: incluyen a María Victoria, quien sigue viva. / Captura de pantalla

¡Dan por muerta a María Victoria y hasta le ponen altar de Día de Muertos! Lo que ventiló Álex Kaffie

Álex Kaffie compartió un video del youtuber de espectáculos, Horacio Chavira, en el que este presume la ofrenda del Día de Muertos que montó en la cual rendía homenaje a famosos como Silvia Pinal, Pedro Infante,

la Vitola, ‘la Chorreada’, Tintán, María Félix, Mauricio Garcés, pero también incluyo a María Victoria.

“Este video lo subió el coreógrafo y colaborador de canales de espectáculos en YouTube, Horacio Chavira, e incluye a doña María Victoria, que no está muerta. Ella cumplirá 103 años en abril y sigue entre nosotros”, dijo Álex Kaffie.

Además recalcó que la actriz tiene 102 años y está por cumplir 103 en el 2026. ” Incluso el productor de teatro Rafael Lara, su íntimo amigo, compartió una foto reciente de sus 102 años, y ¡qué bien se ve!”.

Matan a María Victoria en una ofrenda del Día de Muertos. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Álex Kaffie sobre el error de Horacio Chavira al incluir a María Victoria en una ofrenda del Día de Muertos?

Álex Kaffie lamentó que, por la avanzada edad de la artista, algunos asuman erróneamente que ya falleció, y con su característico humor señaló: “Tan fácil que es meterse a la twinquipedia —como diría yo— para confirmar que sigue con vida”.

“Horacio Chavira, ¡qué cagadota poner a la señora María Victoria, que está viva, en una ofrenda! Si fue un error” Álex Kaffie

Durante su comentario, el conductor también ironizó sobre el desliz llamando al creador de la ofrenda “Horacio Chafira, con todo respeto”, asegurando que “chafeó”, apodo que —según dijo— surgió a sugerencia de su público.

¿Quién es María Victoria y cuántos años tiene?

María Victoria, reconocida actriz, cantante y figura emblemática del entretenimiento mexicano, cuenta con una trayectoria de más de siete décadas. A lo largo de su carrera ha participado en más de 50 producciones cinematográficas y televisivas, además de destacar por su talento musical y sus interpretaciones en bandas sonoras.

Producciones más destacadas:

“Cupido pierde a Paquita” (1955) – como Paquita

“Los paquetes de Paquita” (1955) – como Paquita Pérez

“Sor Metiche” (1980)

“Unos granujas decentes” (1980)

“Las noches del Blanquita” (1981)

“Teatro Follies"(1983)

“La pasión de Isabela"(1984–1985)

“Salón de belleza” (1985)

“Welcome María María” (1986)

“Las mil y una aventuras del metro” (1993)

“María José” (1995)

“Desencuentro” (1997–1998)

“Cuento de Navidad” (1999)

“Siempre te amaré” (2000)

“De pocas, pocas pulgas” (2003)

“Mujer, casos de la vida real” (2006)

“Sortilegio” (2009)

Participaciones musicales en cine



“Maldita ciudad” (un drama cómico) (1954) – interpretó “Poquitito”

“Los paquetes de Paquita” (1955) – interpretó “Amor sobre ruedas”, “Qué divino” y “Así, así”

“Mientras el cuerpo aguante” (1958) – interpretó “Tu lugar vacío”, “Judas”, “Bueno y sabroso”, entre otras

A sus 102 años, María Victoria continúa siendo una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. Aunque se ha mantenido alejada del público por su edad, ha aparecido ocasionalmente en redes sociales. En una de sus últimas imágenes se le vio feliz, elegante y rodeada de su familia durante una celebración navideña.

En 2020, la actriz reveló que su hijo Rubén Zepeda preparaba una serie biográfica sobre su vida, en la que Aracely Arámbula interpretaría su papel. Sin embargo, al no haber actualizaciones posteriores ni fecha de estreno, se presume que el proyecto fue pospuesto.

