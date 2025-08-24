Alex Kaffie tacha de “cochino” a conductor de Venga la alegría, él le contesta: “No me limpio muy bien abajo”

Hace unas semanas, el periodista de espectáculos Alex Kaffie dio a conocer, en su programa Sin lisonja, de YouTube, la mala experiencia que tuvo al trabajar hace 9 años en el matutino Hoy al lado de uno de los actuales conductores de Venga la alegría. Lo tachó de antihigiénico. Ahora el famoso le contesta con sarcasmo: “Soy muy cohino y sucio”.

¿Qué dijo Alex Kaffie de Pedro Prieto?

“Pedro Prieto era bastante desaseado. Incluso le tuve que pedir al productor Reynaldo López que no me lo siguiera poniendo de compañero de camerino. Era cochino, antihigiénico... No pude convivir con él. Siempre a sus desechos no le jalaba a la taza. Varias veces le tuve que decir. Pedí que por favor me cambiaran de camerino”.

En 2016 trabajaron juntos en el progrma Hoy / Alejandro Isunza, e IG @VengaLaAlegria, @NicoleChavez98, @JessyPortilloMx y @KaffieVillano

¿Que respondió Pedro Prieto a Alex Kaffie por llamarlo cochino?

Buscamos a Pedro Prieto, quien desconocía estas declaraciones de Kaffie. Se mostró muy sorprendido y le respondió sarcástico: “Le mando muchos besos. Tiene toda la razón. Soy muy cochino. De repente no me limpio muy bien abajo. No me alcanzo, porque mido tanto”.

“Soy muy sucio. Qué raro (que lo haya dicho Kaffie), si él siempre habla muy bien de toda la gente. Viniendo de él, que es una persona tan educada y habla tan bien de la gente que sí tiene trabajo, me extraña. Le mando un abrazo”.

Pedro Prieto desde 2023 ha sido conductor de Venga la Alegría fin de semana / Alejandro Isunza, e IG @VengaLaAlegria, @NicoleChavez98, @JessyPortilloMx y @KaffieVillano

¿Pedro Prieto y Alex Kaffie han trabajado juntos?

Pedro Prieto recuerda cuando compartían camerino: “De repente no tiraba de la cadena y me sabía muy mal no mostrarlo a mi compañero. A lo mejor fue eso, que se impactó mucho. Que hable todo lo que él quiera”.

El español le responde con sarcasmo: “Soy muy cochino y sucio”.

Por otra parte, el programa Venga la alegría fin de semana, donde Pedro participa, ha sido objeto de múltiples cambios de conductores. El más reciente fue la salida de Jessy Portillo y la entrada de Nicole Chávez. Se ha llegado a decir que hay pánico entre los presentadores de este matutino por la posibilidad de más modificaciones y despidos.

Pedro Prieto / Especial

¿Que dijo Pedro Prieto sobre su forma de trabajar?

El también actor defiende su trabajo: “Yo estoy abierto a todo. Tengo una premisa de que ninguno es insustituible. Lo que tenga que venir que sea. Prefiero querer ganarme mi puesto al día, hacer mi trabajo bien, disfrutarlo y darlo todo, que estar con la incertidumbre de si va a haber cambios. Yo me preparo antes del programa. Siempre estoy puntual. Me encanta conocer las secciones. Estoy involucrado al 100%".

“El único miedo que tengo es no estar a la altura como padre. No tengo miedo de mi chamba, porque sé el profesional que soy. No me creo tan talentoso, pero soy muy disciplinado y loco de prepararme”.

Considera que los cambios han sido positivos: “A Jessy le va a ir siempre bien. Es muy joven y puede dar mucho. Él sabía que venía por un corto período. Estaba haciendo una suplencia. No sabían que iba a ser seguro. A Nicole no la conocía, pero es súper linda. Quiere aprender. Me ha dicho: ‘Pedro, tú dime lo que quieras para yo crecer como conductora’. Ella desea sumar y eso es padrísimo”, finalizó.

