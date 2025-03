¿Cuál es la verdadera edad de María Victoria? Esto dicen los nietos de la afamada actriz

Sin duda alguna, María Victoria es una de las actrices más queridas de México. El pasado 26 de febrero, la afamada celebridad, quien es una de las figuras más representativas del Cine de Oro mexicano, cumplió un año más de vida.

Si bien esto alegró a sus fanáticos, también causó especulaciones sobre cuál es su verdadera edad, principalmente después de lo declarado por sus nietos acerca de este tema.

María Victoria / Archivo TVNotas

No te pierdas: Un viaje al pasado con la eterna María Victoria ¡sensualidad y talento!

Esta es la verdadera edad de María Victoria, según sus nietos

En una reciente entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Pedro Zepeda, uno de los nietos de María Victoria, reveló que, supuestamente, su abuela tendría 102 años y no 98, como siempre se ha pensado.

“Es una gran estrella porque a su edad tiene todos los dientes completos y todo el pelo completo y los quiere mucho. La gente dice que tiene 98, pero tiene más, 102”, expresó.

Por su parte, Popín Zepeda, otro de los nietos de la actriz, dejó ver que la famosa habría decidido ocultar su verdadera edad por “vergüenza”. Popín se dijo en desacuerdo con esto, pues considera que ella debería estar muy orgullosa de cómo se ve, pese a tener más de 100 años.

“Para nosotros es más que para ella una vergüenza, para todos un orgullo verse así a esa edad. De verdad, cantar así, estar lúcida, bellísima” Nieto de María Victoria

María Victoria / Archivo TVNotas

Checa: Por primera vez, María Victoria no fue a Las mañanitas a la Virgen, pero tuvo una aparición especial

¿María Victoria tiene más de 100 años?

En diversos sitios en internet, se menciona que la actriz nació el 26 de febrero de 1927, por lo que, al menos de manera oficial, se sabe que este año cumplió 98 años.

Hasta el momento el resto de su familia no ha salido a pronunciarse sobre este tema. No obstante, hace algunos días, el director de su documental ‘Las victorias de María’, Martín Blanco, aseguró que la también cantante no tiene más de 100 años.

“Con 98 años recién cumplidos, es un ícono viviente. Yo creo que es la única que habla por sí misma y de la historia artística de sus compañeros que se forjaron en los años 40, 50, 60, 70, 80 y en adelante; porque ella sigue vigente en las plataformas streaming con sus programas y telenovelas”, puntualizó.

En aquel entonces, la hija de María Victoria, Teté Gómez, sostuvo que su mamá se encontraba bien, pese a su edad, resaltando que había estado muy emocionada de ver este proyecto.

Hija de María Victoria “Yo la veo, muy bien, gracias a Dios, mi mamá está animosa. Todos los días sale a comer con cada uno de sus hijos, o nosotros vamos a su casa. Todos los días se arregla. Se pone bonita. No pierde el ánimo. Ella ya vio la película y se mostró muy emocionada”

María Victoria / Archivo TVNotas

¿Cómo celebró María Victoria su cumpleaños?

Pedro Zepeda, uno de los hijos de la actriz, dijo recientemente en entrevista que su mamá había celebrado su cumpleaños de manera tranquila y a lado de sus seres queridos.

“Sigue llena de luz. Cansadita, obviamente, pero siempre está bella. Siempre está arreglada, sanísima”, indicó.

En tanto que Teté manifestó: “Estuvo muy contenta. Aguantó porque empezó desde, creo, las seis de la mañana y estuvo muy bien, gracias a Dios”

Mira: 10 datos curiosos de María Victoria en su cumpleaños