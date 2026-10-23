Hijastra de Altair Jarabo murió y ahora el esposo de la actriz le dedica mensaje a la joven: “Para siempre”

A semanas de la trágica muerte de Paloma García, hijastra de la actriz Altaír Jarabo, fue el esposo de la mexicana quien le dedicó un emotivo y desgarrador mensaje en redes sociales. Esta semana, la hija de Frédéric García habría cumplido años.

Así reportaban la muerte de la hijastra de Altaír Jarabo / YT: La Saga

¿Cuándo murió la hijastra de la actriz mexicana Altaír Jarabo?

Paloma García, de 23 años, era hija de Frédéric García y, por tanto, hijastra de Altaír Jarabo. La joven perdió la vida a inicios de agosto de este años en Suiza, tras un accidente ocurrido mientras viajaba en bicicleta por una carretera.

Según el reporte de las autoridades suizas y del periodista Emilio Islas, un automóvil la golpeó cuando intentaba integrarse a uno de los carriles. Paloma fue llevada de emergencia a un hospital en estado crítico, pero murió poco después debido a la gravedad de sus lesiones:

Decidió casarse, decidió darle prioridad al matrimonio. Se casó con un México francés llamado Frédéric García. Se casaron en París hace 5 años y actualmente viven en Suiza. (...) Resulta que el 4 de agosto, lamentablemente, falleció su hijastra. Falleció la hijastra de Altair Jarabo, hija de Frédéric García. Periodista Emilio Islas

La joven era fruto del primer matrimonio de Frédéric García, quien se casó con Altaír Jarabo en 2021, y desde entonces la actriz ya no reside en México.

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Altaír Jarabo y su esposo, casados desde 2021 / IG: @altairjarabo

Así fue el mensaje que le dedicó Frédéric García, esposo de Altaír Jarabo, a su hija fallecida

Con motivo de la fecha de cumpleaños de Paloma García, fallecida hija de Frédéric, el esposo de Altaír Jarabo le dedicó una publicación en sus redes sociales, llenando de nostalgia a las redes sociales:

Mi Paloma, hoy habrías cumplido 24 años. En mí para siempre. Frédéric García

Se trata de la primera vez que el empresario habla tras la tragedia ocurrida con la joven. Hasta ahora, tanto él como Altaír se habían mantenido con perfil bajo respecto al tema que enlutó a la familia. Lo único dicho por la actriz en un encuentro con la prensa fue:

Agradecería enormemente empatía y respeto, por eso se los agradezco de antemano. Justo estamos pasando por un momento muy difícil y queremos que sea con discreción. Altaír Jarabo

La familia de Jarabo se ha mantenido en el ojo público, pues recientemente se manejó que, supuestamente, habrían problemas en su matrimonio.

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¿Quién fue Paloma García y a qué se dedicaba la fallecida hijastra de Altaír Jarabo?

No hay mucha información pública sobre la vida de Paloma García, fallecida hija de Frédéric García. No se sabe a ciencia cierta a qué se dedicaba la hijastra de Altaír Jarabo (quien ha hablado de convertirse en madre).

Su perfil de Instagram aparece como privado, aunque también tenía una cuenta (@pgm_img) dedicada a las fotografías que tomaba, principalmente en conciertos y eventos masivos, así como algunos momentos de su día a día.

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