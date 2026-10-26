Roberto Palazuelos recuerda los últimos minutos con Jorge Kahwagi, ¿se pudo despedir?: “Me va a doler siempre”

A casi un mes de que se confirmara la muerte de Jorge Kahwagi, Roberto Palazuelos, uno de sus mejores amigos y quien dio a conocer la noticia, reapareció para hablar sobre el empresario y recordar la amistad que los unió durante décadas.

En sus declaraciones, el actor recordó cómo fue su último contacto con Kahwagi y reveló dónde pasó los últimos años de su vida, luego de que sus problemas de salud lo llevaran a alejarse de la vida pública.

¿Qué dijo Roberto Palazuelos sobre su último contacto con Kahwagi?

Leer: ¿De qué murió Jorge Kahwagi Macari, empresario y exparticipante de Big Brother? Esto reveló Gustavo Adolfo Infante

Jorge Kahwagi / Redes sociales

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Aunque oficialmente no se ha compartido un parte médico o una declaración por parte de la familia de Jorge Kahwagi; se dio a conocer que el empresario y exboxeador falleció a causa de un derrame cerebral en la ciudad de México, el pasado 30 de septiembre.

Así lo anunció el periodista Gustavo Adolfo Infante y posteriormente confirmado por su amigo, Roberto Palazuelos, quien tuvo una amistad muy cercana con él y fue la primer persona en reportar el fallecimiento.

Leer: Muere Jorge Kahwagi Macari a los 58 años: Así fue su paso por el boxeo y su participación en Big Brother VIP

Jorge Kahwagi / Redes Sociales

¿Cómo fue la amistad de Jorge Kahwagi con Roberto Palazuelos?

La amistad entre Jorge Kahwagi y Roberto Palazuelos comenzó cuando ambos eran adolescentes y se extendió durante varias décadas. De acuerdo con el actor, se conocieron cuando él tenía 14 años y, desde entonces, construyeron un vínculo que describió como el de una hermandad.

‘El Diamante negro’ recordó que Kahwagi fue una persona muy especial en su vida, pues siempre estuvo dispuesto a apoyarlo y ayudarlo cuando lo necesitaba.

Asimismo, compartieron espacios y tiempo dentro del mundo del espectáculo y del área de los negocios, pues Roberto reveló que participó con él en el negocio de bienes raíces en Tulum, Quintana Roo.

Leer: Muerte de Jorge Kahwagi: Así captamos al exboxeador saliendo del hospital entubado y al borde de la muerte

Roberto Palazuelos confirmó la muerte de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos momentos de Roberto Palazuelos con Jorge Kahwagi?

En entrevista para ‘De primera mano’, Roberto Palazuelos relató cómo fue el último contacto que tuvo con Jorge Kahwagi, meses antes de su muerte.

El actor confesó que la pérdida de su amigo es algo que le dolerá siempre. Recordó que, durante la última conversación que sostuvieron, Kahwagi le contó que ya se encontraba delicado de salud, aunque estaba haciendo todo lo posible para recuperarse.

Asimismo, Palazuelos reveló que el empresario pasó sus últimos meses de vida en Tulum, Quintana Roo, alejado del ojo público.

Finalmente, reconoció el apoyo y la compañía que recibió de la familia de Kahwagi durante los años que duró su amistad, un vínculo que, aseguró, siempre tendrá un lugar especial en su vida.

“Me va a doler siempre. Ya andaba medio malito, pero se fue muy joven (...) Días antes no, pero meses antes sí (hablar con él), ya andaba medio mal. Me dijo que se iba a recuperar, que se estaba cuidando mucho, que había tenido una recaída. Estaba viviendo mucho en Tulum, ya casi no venía a su casa en México (...) Tengo recuerdos muy bonitos de su familia, muy bondadosa...” Roberto Palazuelos

Tras darse a conocer su muerte, la dermatóloga de Jorge Kahwagi compartió lo que habría sido una de sus últimas fotografías y compartió que días antes buscó hablar con ella.

Leer: Jorge Kahwagi: ¿Cuál fue la última publicación del exboxeador en redes en sus últimos momentos de vida? “Abundancia”