¿Ari Gameplays devastada por la muerte de el Komanche? Fede Vigevani se despide y preocupa silencio de la streamer

La muerte de el Komanche sigue sacudiendo a la comunidad del streaming. Mientras creadores de contenido de distintas partes del mundo le han dedicado mensajes de despedida, un gesto de Fede Vigevani conmovió a sus seguidores. Al mismo tiempo, el silencio de Ari Gameplays ha encendido las alarmas entre sus fans, quienes temen que la influencer esté atravesando un momento especialmente difícil tras perder a uno de sus amigos más cercanos.

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¿De qué murió El Komanche? / X /IG

¿Cómo se despidió Fede Vigevani de Komanche tras la muerte del streamer?

Fede Vigevani reaccionó a la muerte de Komanche, cuyo fallecimiento fue reportado el domingo 25 de octubre de 2026, en Monterrey, Nuevo León. La noticia conmocionó a la comunidad de creadores de contenido que convivieron con él.

A través de sus historias de Instagram, el influencer uruguayo compartió una fotografía junto al streamer salvadoreño. En la imagen, ambos aparecen frente a un espejo, mientras Fede sostiene su teléfono celular y Komanche luce una gorra oscura de los Yankees de Nueva York, lentes y una camiseta negra.

Fede Vigevani no escribió un mensaje de despedida, pero acompañó la fotografía con los emojis de una paloma blanca y un corazón blanco. El gesto fue interpretado como una muestra de cariño y respeto hacia su amigo fallecido.

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¿Por qué Ari Gameplays guarda silencio tras la muerte de el Komanche y qué preocupa a sus fans?

Ari Gameplays despertó preocupación entre sus seguidores tras la muerte de el Komanche, debido a que, según los reportes difundidos hasta el momento, no había compartido una reacción pública sobre el fallecimiento de su amigo.

La influencer, cuyo nombre real es Abril Abdamari Garza Alonso, mantuvo una amistad cercana con el streamer salvadoreño. Ambos compartieron transmisiones, llamadas y momentos que sus seguidores comenzaron a recordar después de conocerse la noticia.

El silencio de Ari Gameplays provocó que algunos usuarios acudieran a sus publicaciones para preguntarle cómo se encontraba. Sin embargo, otros seguidores pidieron respetar su privacidad y recordaron que no todas las personas expresan públicamente sus emociones.

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¿Qué decía el Komanche sobre Ari Gameplays y Rivers? Reviven emotivos videos de su amistad

La amistad de Komanche con Ari Gameplays y Rivers volvió a conmover a las redes sociales después de que los usuarios recuperaran grabaciones en las que los tres streamers compartían momentos de cariño y complicidad.

Uno de los videos más comentados muestra a Komanche junto a las influencers en un parque. Durante la convivencia, el creador de contenido les expresó cuánto las quería e incluso se refirió a ellas como sus hermanas mexicanas.

En aquella grabación, Ari Gameplays rompió en llanto y le aseguró a su amigo que siempre estaría pendiente de él, un momento que cobró un significado especial entre los seguidores tras su fallecimiento.

Ari y rivers fueron unas de las pocas personas que siempre estuvieron para komanche siempre lo invitaban a sus planes y el siempre iba, al punto que komanche las consideraba como unas hermanas a ellas, mucha fuerza para ellas y sus amigos e familia descanse en paz komanche 🤍🕊️ https://t.co/eab4Qg4TPb — lex (@riversggsam) October 26, 2026

Otro recuerdo que volvió a circular fue una reunión que Komanche organizó para ver un concierto de Bad Bunny desde su casa. El streamer había realizado una invitación a otros creadores a través de X, pero Ari y Rivers fueron quienes acudieron.

Según se observa en el video, ambas llegaron a acompañarlo pese a que se encontraban enfermas. Komanche destacó el esfuerzo de sus amigas, mientras ellas le hicieron saber que les habría gustado recibir una invitación directa.

Los seguidores de Komanche recordaron estas escenas como muestra de la cercanía que mantenía con Ari Gameplays y Rivers, especialmente por el cariño que los tres expresaban públicamente.

me quedo en éste video para siempre, cuando komanche invito a sus amigos a ver el concierto de bad bunny, ari y rivers fueron porque sabían lo mucho que a él le gustaba, y éste clip bailando ‘baile inolvidable’… https://t.co/dpaK2DRDmA — maca🇵🇪 (@forbreakhouse) October 26, 2026

¿Qué le dijo Ari Gameplays a el Komanche en una llamada que volvió a viralizarse tras su muerte?

Una llamada entre el Komanche y Ari Gameplays volvió a circular tras la muerte del streamer, debido a las palabras que ambos intercambiaron durante una transmisión realizada en diciembre de 2025.

En el video, publicado originalmente el 25 de diciembre de ese año, Komanche se percata de que Ari había iniciado una transmisión cerca de la madrugada y decide llamarla: “¿Por qué Ari Gameplays prendió directo hace diecisiete minutos si son las una de la madrugada? What the fuck? Le voy a hablar”, comentó el streamer antes de marcarle.

Durante la llamada, Komanche comenzó a pedir ayuda de manera insistente, lo que provocó que Ari se alarmara y tratara de averiguar qué estaba ocurriendo: “Amigo, me asustas. ¿Qué pasó?”, respondió la influencer, quien incluso consideró detener su transmisión ante lo que parecía una emergencia.

Sin embargo, el momento terminó cuando Komanche comenzó a reírse y reveló que se trataba de una broma. Aunque Ari le reclamó por el susto, también le dejó claro cuánto le importaba su bienestar: “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”, le expresó.

El Komanche respondió con palabras de cariño: “No, sí, yo sé. Te quiero mucho. Te quiero mucho”.

El intercambio volvió a conmover a los internautas, quienes recordaron la estrecha amistad que ambos mantuvieron durante años y expresaron su preocupación por Ari Gameplays, pues temen que la muerte de el Komanche la haya afectado emocionalmente.