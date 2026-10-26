¿WestCOL habría terminado con la vida de Komanche? Se defiende de las acusaciones en su contra: “Gente insensible”

Hace algunas horas, se confirmó la muerte de Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Komanche, a los 30 años. Según se reporta, el influencer se habría quitado la vida.

Los internautas han comenzado a señalar a varias personas como las presuntas culpables de su deceso, entre ellas, a Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCOL. Este último se defiende y lanza un fuerte mensaje. Te contamos lo que dijo.

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Komanche murió el pasado fin de semana / Redes sociales

¿Quién era Komanche y de qué murió?

Durante la noche del pasado domingo 25 de octubre, comenzó a viralizarse la noticia de que el cuerpo de un influencer fue hallado sin vida en su residencia en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

Poco tiempo después, se confirmó que se trataba de Komanche. Según mencionaron diversos medios digitales, las autoridades lo habrían encontrado en su baño. Los vecinos del lugar fueron quienes alertaron a la policía tras ver que la casa del creador de contenido estaba abierta.

También se informó que, al parecer, el cuerpo habría sido encontrado “sin signos de violencia”, por lo que se teorizó que el influencer pudo haberse quitado la vida. No obstante, señalaron que aún falta que se realice la autopsia para esclarecer los hechos.

Por otra parte, Byron Reyes, mánager de Komanche, lanzó un comunicado lamentando el fallecimiento del salvadoreño. Sin mencionar las causas de muerte, Reyes lo describió como una persona “maravillosa”, cuya pérdida deja un gran vacío.

“No estoy listo para decirte adiós porque parecía apenas ayer que nos tomamos la foto que adjuntaré (donde literalmente un Komanche con 4 mil seguidores) me tomó una invitación que me hice a un Comiccon en 2018-2019 cuando venía de su pueblo amado, San Sebastián, San Vicente en El Salvador. Pero te prometo que mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste”. Mánager de Komanche

Komanche era un streamer y creador de contenido que pasó por mucha controversia en los últimos años. Y es que enfrentó acusaciones de abuso. Él siempre negó esto y hasta mostró presuntas pruebas para dejar clara su inocencia.

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Se confirma gracias a las autoridades de la zona que El Komanche murió, se sospecha que fue suicidio ya que fue hallado en el baño sin signos vitales... Descanse en Paz... https://t.co/sca03WBBg9 — PerritoVA (CUENTA INACTIVA) (@PerritoHuskyVA) October 26, 2026

WestCOL lanza mensaje tras muerte del Komanche

WestCOL, a quien se le vio en 2025 en Supernova Strikers, está siendo culpado en redes por la muerte del Komanche. ¿El motivo? El streamer se solidarizó con las chicas que acusaron de abuso al salvadoreño. No solo se ofreció a pagar a abogados para que procedieran legalmente, sino que también dijo tener evidencia de que el hoy occiso supuestamente era culpable.

Cuando se dio a conocer el deceso del creador de contenido, el colombiano lanzó un mensaje deseándole un eterno descanso.

“Descansa en paz, Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares. Respeto”. WestCOL

Esta declaración, pese a las aparentes buenas intenciones, causó el enojo de muchos internautas. Lo tacharon de “hipócrita” y hasta afirmaron que era el responsable de que Komanche aparentemente se quitara la vida. Muchos recordaron que este último dijo en su momento que estaba muy endeudado y triste por las acusaciones en su contra.

Por supuesto, el colombiano no se dejó. Usó su cuenta de X para compartir un nuevo texto asegurando que no caerá en “el juego” de sus detractores.

WestCOL “Qué gente tan insensible a lo bien. Difamación y calumnia solo por ser de una u otra comunidad. No, papi, no se puede caer en este juego, es caer muy bajo. No me voy a prestar. Muchachos, cuiden mucho a sus amigos y seres queridos, a veces necesitan de nosotros y no nos damos”.

WestCOL lanza mensaje tras muerte de Komanche / Redes sociales

¿Denunciarán penalmente a WestCOL por su presunta responsabilidad en la muerte del Komanche?

Hasta el momento, las acusaciones contra WestCOL por su presunta responsabilidad en la muerte del Komanche siguen en el terreno digital. Si bien muchos creen que debería tener un castigo, todo parece indicar que no habrá ninguna repercusión legal.

Hace unas horas, el streamer peruano conocido como ‘Gobliciano’ hizo una transmisión en vivo explicando por qué WestCOL sí sería el culpable de que el salvadoreño ya no esté en el plano terrenal.

“El que ayudó a difundir y a funar al Komanche, sin tener ningún tipo de pruebas, sin mostrar nada, simplemente creyendo en unas chicas streamers que dijeron: ‘Este abusó de mí’, fue este señor (WestCOL)... ¿cómo puedes acusar a una persona sin tener ningún tipo de pruebas?”, expresó

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