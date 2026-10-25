Actriz de ‘Rebelde’ que estuvo al borde de la muerte tras alejarse de México… ¡Reaparece irreconocible!

Luego de que la querida actriz de Televisa pusiera en riesgo su vida al practicar el ayuno intermitente, reapareció en sus redes irreconocible y revivió los recuerdos de sus seguidores, quienes siguen al pendiente de su vida pese a que se mantiene lejos de los reflectores. ¿De quién se trata? ¡Te contamos los detalles!

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Actriz de ‘Rebelde’ que estuvo al borde de la muerte tras alejarse de México. / Redes sociales

¿Quién es la actriz que estuvo al borde de la muerte y reapareció irreconocible?

A lo largo de la historia de las telenovelas, diversas figuras se han alejado de los reflectores por razones diversas; tal es el caso de Florencia de Saracho, quien en 2024 puso en riesgo su vida al hacer un ayuno intermitente por más de diez horas.

Según contó la actriz, pasaba más de 10 diez horas sin comer, pero lo hacía sin ningún asesoramiento de especialistas o médicos, lo que la llevó a padecer una hipoglicemia, es decir, que sus niveles de azúcar eran extremadamente bajos.

“Cuando lo traté de hacer por dieta para bajar de peso, me tocaba cita con el ginecólogo y me descubren una hipoglucemia súper grave y esa hipoglucemia fue por el ayuno, ojo no se me echen encima”, contó a través de su cuenta de TikTok, dejando claro que no puede realizar ayuno intermitente.

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Actriz de ‘Rebelde’ que estuvo al borde de la muerte tras alejarse de México. / Redes sociales

¿Cómo reapreció Florencia De Saracho tras estar al borde de la muerte?

Florencia de Saracho decidió irse de México en 2023 debido a la inseguridad que se vivía, por lo que comenzó una nueva vida en Estados Unidos. Un año después, dio a conocer que estuvo al borde de la muerte por un año intermitente.

Meses después, una de sus apariciones que más causó revuelo fue cuando comunicó la muerte de uno de los integrantes de su familia. Sin embargo, en los últimos meses se ha mantenido alejada de los reflectores, pero activa en sus redes, donde se ha dejado ver feliz junto a su familia, pero irreconocible. Así luce actualmente:

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¿Quién es Florencia de Saracho, actriz que se alejó de las telenovelas tras éxitos?

Florencia de Saracho , originaria de Hermosillo, Sonora, ‘Rebelde’ .

. Además de su participación en el meldorama juvenil, también fue parte de telenovelas como ‘Cuando me enamoro’, ‘La mujer del vendaval’ y ‘A que no me dejas’.

y Respecto a su vida personal, se sabe que está casada con Santiago Aguirre y desde 2023 vive en Estados Unidos tras la desaparición de su sobrino, por lo que se mudó fuera de México por motivos de seguridad.

Pese a que se mantiene alejada de los reflectores, se sabe que Florencia Saracho se dedica a su familia y en redes suele mantenerse activa con contenido de estilo de vida y maternidad.

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