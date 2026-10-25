Actriz de ‘Atrévete a soñar’ regresa a las telenovelas tras más de una década de ausencia: Así reapareció, FOTO

Tras el regreso de Samadhi Zendejas a las telenovelas tras confirmar su relación con Gabito Ballesteros, una nueva integrante de ‘Atrévete a soñar’ alista su regreso a los melodramas luego de más de 10 años alejada de la pantalla chica. ¿De quién se trata? ¡Aquí te contamos!

Te recomendamos: De ‘Atrévete a soñar’ a ‘Acércate a Rocío’; actor aparece en show de Rocío Sánchez Azuara ¡con drama de vida!

Actriz de Atrévete a soñar anuncia su regreso a las telenovelas. / Archivo

¿Quién es la actriz de ‘Atrevete a soñar’ que alista su regreso a las telenovelas?

A través de sus redes sociales, Ilean Almaguer, conocida por pertenecer al grupo de las ‘Populares’ en ‘Atrévete a soñar', dio a conocer que alista su regreso a los melodramas tras más de una década de mantenerse alejada de la pantalla chica.

Por medio de una fotografía tomada desde el camerino, la actriz expresó: “Hello, Melissa. Después de varios años volví a un lugar que le tengo demasiado cariño”. De inmediato, las muestras de afecto por parte de seguidores no se hicieron esperar, pues muchos la recuerdan por su personaje de ‘Cata’ Novoa en ‘Atrevete a soñar’.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sobre su regreso son: “Qué gusto verte actuar nuevamente”, “Me encanta verte de vuelta”, “La mejor actriz”, “Ya queremos verte en las novelas y como protagonista juvenil”, entre otros.

Lee: ¿Violeta Isfel fue bateada? Se habría quedado fuera del encuentro entre las Divinas y las actrices de Patito feo

¿Cuál es el melodrama que marcará el regreso a las telenovelas de la actriz Ilean Almaguer?

Ilean Almaguer no detalló el nombre del proyecto que marcará su regreso a los melodramas, pero diversas páginas en redes señalaron que volverá a la pantalla chica a través de la serie ‘Emergencias, unidad de vida’, una nueva producción de Telemundo.

Cabe mencionar que el último proyecto en el que participó fue ‘Un refugio para el amor’, producida por Ignacio Sada Madero para Televisa en 2012. Desde entonces, la actriz se había alejado de la televisión y, aunque se mantenía activa en sus cuentas oficiales con contenido de su vida diaria, sus seguidores ya esperaban ansiosos volver a verla en un melodrama.

Lee: Hermana de actor de Atrévete a soñar relata cómo halló a su hermano tras quitarse la vida a los 18: “Decidió irse”

Ilean Almaguer de ‘Atrévete a soñar’ alista su regreso a la pantalla. / Redes sociales

¿Quién es la actriz Ilean Almaguer que fue parte de ‘Atreverte a soñar’?

Ilean Almaguer Ochoa , conocida como Ilean Almaguer, es una actriz mexicana originaria de Tuxtla Gutiérrez.

, conocida como Ilean Almaguer, es una actriz mexicana originaria de Aunque inició su carrera en el medio artístico desde muy pequeña, adquirió notoriedad en la pantalla chica tras interpretar el personaje de Catalina Novoa en ‘Atrévete a soñar.’

Tras su exitosa participación en el melodrama juvenil, fue parte de melodramas como ‘Las tontas no van al cielo’, ‘Marina’ y ‘Refugio para el amor’ . También participó en programas unitarios como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Cómo dice el dicho’.

y . También participó en programas unitarios como y En su vida personal, se sabe que está casada desde 2013 con el actor Lucas Velásquez, ‘Atrévete a soñar’.

Ahora, Ilean Almaguer alista a su regreso a la pantalla chica tras 14 años de ausencia, noticia que tiene entusiasmados a sus seguidores. ¿Vendrán nuevos proyectos?

No te pierdas: Violeta Isfel, tras “cobrar” por fotos, ¡quiere abrir un museo de Antonella de Atrévete a soñar!: “Es válido”