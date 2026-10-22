Querida actriz de “El amor tiene cara de mujer” muere en fuerte accidente automovilístico: ¡Iba por un helado!

A casi una semana de la muerte de la actriz de Rebelde, Lua Blanco, otra trágica noticia trasciende en redes sociales, enlutando al mundo de la televisión en latinoamérica.

En las últimas horas se reveló que una querida actriz latina, recordada por su participación en la telenovela El amor tiene cara de mujer, murió de manera repentina cuando se trasladaba en su vehículo. Su propia hija dio a conocer la noticia. ¿De quién se trata?

Confirman muerte de actriz de El amor tiene cara de mujer / Canva

¿Qué actriz de El amor tiene cara de mujer murió recientemente?

Se trata de la modelo y actriz argentina Marcela Ortiz, recordada por estar presente en diversas telenovelas y programas de los años 80 y 90. La intérprete murió a los 61 años tras un accidente de tránsito.

La noticia fue confirmada por su hija, Shelsian, a través de redes sociales, mediante una emotiva despedida en su cuenta oficial de Instagram:

Mami, te me fuiste. Día de la madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Sólo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que mereces. Sólo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Shelsian, hija de Marcela Ortiz

Las muestras de cariño no se hicieron esperar en comentarios, pues recuerdan a Ortiz como una importante figura de la televisión.

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Marcela Ortiz, la fallecida actriz argentina / Redes sociales

La actriz Marcela Ortiz murió en accidente automovilístico

Los detalles fueron dados a conocer por la periodista argentina Fernanda Iglesias, y en información retomada de Univisión, Shelsian relató que la muerte de Marcela Ortiz ocurrió el pasado sábado.

De acuerdo con el relato de Shelsian, Ortiz había salido ese día con su amiga Samantha Farjat para ir al cine y comer un helado. Antes de llevar a su amiga a casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento. Después, Ortiz se dirigió sola hacia su domicilio y ahí ocurrió el percance:

La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Tenía puesto el cinturón de seguridad, pero estaba sin conocimiento. La periodista Fernanda Iglesias

Un detalle estremecedor relatado por la periodista, es que, presuntamente, durante las maniobras de reanimación: sonó el celular de Ortiz. Era Farjat, que llamaba para comprobar que su amiga hubiera llegado bien a casa .

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Hija de la actriz Marcela Ortiz se despide de ella / Redes sociales

¿Quién era Marcela Ortiz?

Antes de ser actriz, Marcela Ortiz comenzó su carrera como modelo y alcanzó el reconocimiento en los años 80 como parte de las denominadas “ chicas Olmedo ”. Posteriormente participó en cine y televisión, donde se volvió una figura habitual de las comedias argentinas.

Entre sus trabajos figuran:



Bañeros II,

La playa loca y

y Los extermineitors, estrenadas en 1989.

En televisión participó en algunas producciones como:



Los Benvenuto,

Yo amo a Berugo,

Basta para mí y,

y, El amor tiene cara de mujer.

En el ámbito personal, Ortiz hizo pareja con el empresario Samy Saúl, sobrino del empresario Alejandro Romay, con quien tuvo a su única hija, Shelsian.

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