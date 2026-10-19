Muere exnovia de Justin Bieber a los 34 años; tenía poco de haberse convertido en madre; así la despidieron

El mundo del entretenimiento se vuelve a vestir de luto. A poco de darse a conocer la muerte de Lua Blanco, actriz que participó en una de las versiones de ‘Rebelde’, se confirma el inesperado deceso de una expareja de Justin Bieber. Te contamos de quién se trata.

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Sahara Ray murió el pasado fin de semana / Redes sociales

Así anunciaron la muerte de Sahara Ray, modelo quien fue relacionada con Justin Bieber

Este 19 de octubre, el medio internacional TMZ dio a conocer que la modelo australiana Sahara Ray falleció durante el pasado fin de semana, a los 34 años. Hace tan solo unos meses, dio a luz a una niña.

El portal noticioso compartió el comunicado que la propia familia de Ray lanzó para anunciar la muerte de la celebridad, quien en su momento se hizo famosa por su supuesta relación con Justin Bieber. Según se informó, la chica pereció en el hospital, acompañada de sus seres queridos.

“Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de su deceso. No obstante, en 2024 confesó tener síndrome de Guillain-Barré. Incluso señaló que esta afección la dejó con parálisis facial tras un accidente de coche.

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, el síndrome de Guillain-Barré es una condición en la que el sistema inmunitario ataca los nervios. Puede causar debilidad, entumecimiento o parálisis.

Su origen es desconocido, pero suele aparecer días o semanas después de haber tenido una infección respiratoria o del tracto digestivo. No se sabe si esta enfermedad estuvo relacionada con su deceso.

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Sahara Ray estaba luchando contra una enfermedad / Redes sociales

¿Cuáles fueron las últimas palabras de la modelo Sahara Ray?

Lejos de lo que se pudiera pensar, Sahara Ray no era tan activa en sus redes sociales. De hecho, su último mensaje en Instagram data del 19 de julio y es un post sobre su pequeña hija.

“Mi corazón entero”, se lee.

Dicha publicación se llenó de comentarios lamentando los hechos y solidarizándose con su familia para que puedan sobrellevar su luto. Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Sahara Ray le dedicó un mensaje a su hija / Redes sociales

¿Quién era la modelo Sahara Ray y por qué se le relacionó con Justin Bieber?

Sahara Ray era una modelo e influencer de 34 años. Saltó a la fama en 2016, cuando se le captó junto a Justin Bieber en Hawái. Si bien en su momento se llegó a pensar que eran pareja, su relación jamás fue confirmada.

En los últimos años, se enfocó en su vida familiar. De vez en cuando, comparte momentos familiares y algunas sesiones de fotos. Tiene cerca de 900 mil seguidores de Instagram. Hasta ahora, Justin Bieber no se ha pronunciado ante la muerte de su presunta ex.

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