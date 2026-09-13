De ‘Atrévete a soñar’ a ‘Acércate a Rocío’; ñactor aparece en show de Rocío Sánchez Azuara ¡con drama de vida!

Después del regreso de Samadhi Zendejas a la televisión mexicana como villana de telenovela, otro actor que formó parte de la famosa producción ‘Atrévete a soñar’ reapareció en la pantalla chica.

Aunque esta vez no fue en una telenovela o serie, el actor sorprendió al aparecer junto a Rocío Sánchez Azuara en su programa ‘Acércate a Rocío’. ¿De quién se trata? Te contamos.

Leer: ¿Actriz de ‘Atrévete a soñar’ defiende a Danna Paola de la polémica? Asegura que Kenia Os: “No canta”

Atrévete a soñar

¿Quién es el actor de ‘Atrévete a soñar’ que apareció en ‘Acércate a Rocío’?

El actor de la famosa telenovela de los 2000 que volvió a la televisión mexicana de la mano de Rocío Sánchez Azuara es Mariano Linares, quien también ha tenido apariciones en ‘La rosa de Guadalupe’ y lke dio vida a Brad en ‘Atrévete a soñar’.

Fue a través del grupo de fans de la telenovela ‘Atrévete a soñar-Posting’ donde se difundieron imágenes de la aparición del actor en el programa, pues los seguidores buscaban confirmar si realmente se trataba de él.

Para su sorpresa, sí era el mismo actor, pues conservaría sus característicos rasgos físicos. Además, identificaron que en dicho capítulo no le cambiaron el nombre y que su personaje también se llamaba ‘Mariano’.

Leer: ¿Violeta Isfel fue rechazada? Nashla Aguilar rompe el silencio tras reencuentro de actrices de Patito feo

Mariano Linares / Redes sociales

¿Cómo fue la aparición de Mariano Linares en ‘Acércate a Rocío’?

Mariano tuvo una participación destacada en el capítulo ‘Me dejaron por cochina’ de ‘Acércate a Rocío’, en el que interpreta al novio de Abril, una joven cuya falta de higiene provoca conflictos en su relación.

A lo largo del episodio, el actor aparece contando su supuesta experiencia como pareja de Abril y explica que decidió alejarse de ella debido a las condiciones en las que mantenía su casa. Incluso, su abuela le aconseja terminar la relación al considerar que la joven no tiene buenos hábitos de limpieza.

En el mismo grupo de fans de ‘Atrévete a soñar’, lejos de criticarlo, aplaudieron que sea profesional con su carrera de actor independientemente de los papeles que tenga.

Leer: ¿Violeta Isfel fue bateada? Se habría quedado fuera del encuentro entre las Divinas y las actrices de Patito feo

¿Qué ha sido de Mariano Linares después de ‘Atrévete a soñar’?

Después de interpretar a Brad en ‘Atrévete a soñar’, Mariano Linares continuó desarrollándose como actor, aunque se mantuvo alejado de las grandes producciones televisivas.

El actor también tuvo participaciones en producciones como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Además de la televisión, Mariano Linares ha trabajado en teatro. Su trayectoria incluye proyectos como ‘Hamlet’, ‘Woyzeck’ y ‘Antonio y Cleopatra’, mientras que en años recientes ha participado en ‘Teatro en corto’.

Leer: Estrella infantil de Atrévete a soñar ¡ahora presume cuerpazo y da un giro a su carrera! ¿hará contenido exclusivo?