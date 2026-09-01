El actor de ‘Amor en custodia’, Sergio Basáñez, muestra su puesto de “caldos” y esto dijo: ¿Dejó la carrera?

Uno de los actores más reconocidos de TV Azteca, Sergio Basáñez, muestra su emprendimiento y para muchos significa su “adiós” de la actuación. El intérprete mostró su nuevo “puesto” de “caldos”. Te mostramos cómo luce.

Sergio Basáñez en la telenovela Cuando seas mía / YouTube

¿Qué tipo de “caldos” ofrece el actor Sergio Basáñez en su nuevo proyecto?

Muchos recuerdan que el nuevo proyecto del actor Sergio Basáñez, Baak Bone Broth, se dio a conocer en un capítulo del programa Shark tank México, en el que empresarios y emprendedores esperan que gigantes de la industria y millonarios puedan invertir en su negocio.

En ese momento Basáñez dijo que dicha marca era especializada en caldos de huesos, y que poco a poco buscaba que se distribuyera en distintas tiendas departamentales de México.

Además de estar dirigido al consumo humano, el emprendimiento amplió su oferta hacia el mercado de alimentos para mascotas, con lo que busca llegar a un público más amplio y fortalecer la presencia de la marca.

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Sergio Basañez en Shark Tank México para promocionar sus caldos / Captura de pantallo

Sergio Basáñez enseña su nuevo puesto de “caldos” tras emprendimiento

Luego de mostrar esa faceta nueva, Sergio Basáñez reapareció en redes sociales para seguir mostrando cómo continúa creciendo su emprendimiento en el “caldo de huesos”.

El actor enseñó que lo que antes era un “puestito”, ahora se convirtió en un “puestote”, mostrando así su emoción en esta nueva etapa en la que ya lleva trabajando bastante tiempo:

¿Se acuerdan que estaban diciendo que tenía un puestito? Pues miren, ya se convirtió en un puestote. Sergio Basáñez

Sergio Basáñez celebró que su emprendimiento por fin se ofreciera en una tienda grande, fruto del trabajo y el esfuerzo que él y su equipo han tenido:

Esto es gracias a ustedes, por todo el apoyo y el ánimo que nos han brindado para seguir creciendo. Sergio Basáñez

Mucha de la polémica alrededor del intérprete surgió porque, hace unas semanas, una persona se burló de esta nueva etapa de Sergio, incluso desestimó su carrera en la televisión.

Basáñez se dijo agraecido por aquella publicación, ya que asegura que eso solo le trajo más apoyo y publicidad a su “caldo de huesos”.

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@famososunivision ¡Es un "puestote"! 😋 Recordamos cuando Sergio Basañez, actor de telenovelas, presumió hasta dónde llegó su venta de caldo de huesos, tras burlas. SergioBasañez CaldoDeHuesos Telenovelas GastronomíaMexicana Emprendimiento CulturaCulinaria ÉxitoEmpresarial Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora Editorial ♬ Countless - Official Sound Studio

¿Sergio Basáñez se retira de la actuación tras no encontrar trabajo?

Esta fue una pregunta que circuló en redes sociales en fechas recientes, ya que Sergio Basáñez se ha alejado de algunas producciones televisivas.

Ante esto, hace algunas semanas el actor dijo que las oportunidades para él, en televisión, se habían reducido considerablemente a raíz de la incursión de influencers y otras figuras en la TV:

Ya no es currículum, ya es seguidores… lo de los seguidores es una estupidez. (...) Todas las compañías preguntan… tienes que dar tus redes sociales y cuántos seguidores tienes. (...) Si yo fuera productor, me fijaría en el talento. Sergio Basáñez

Sergio Basáñez es recordado por sus papeles en TV Azteca, sobre todo por estar en Amor en custodia, una de las telenovelas más reconocidas entre la década del 2000 y el 2010. ¿Lo veremos nuevamente en un drama?

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