Andrés Palacios habla de Sergio Basáñez desempleado: “Hay que aprender a adaptarse”

Andrés Palacios rompió el silencio sobre la polémica que desató

Sergio Basáñez, cuando aseguró que no lo contratan en proyectos por no tener suficientes seguidores en redes sociales.

“De pronto se ha vuelto un requisito”, dijo, exponiendo que la industria ha cambiado y que muchos actores han tenido que adaptarse a la nueva realidad digital. “Habrá quien considere que eso es mucho más importante que la experiencia o la trayectoria”, añadió.

Andrés Palacios habló sobre las declaraciones que causaron polémica de su amigo Sergio Basáñez. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué dijo Andrés Palacios por polémica de Sergio Basáñez?

A pesar de que Basáñez ha participado en grandes éxitos de la televisión como Amor en custodia , donde compartió escenas con Andrés, al parecer hoy en día eso no es suficiente para poder conseguir un lugar en telenovelas, series y películas, pues ahora los actores también deben contar con gran popularidad en las plataformas digitales para que puedan ser considerados.

Palacios reconoció que hoy en día los números ya pesan, aunque la trayectoria debería contar más. Expresó que, aunque duela, hoy en día los seguidores sí pueden influir a la hora de buscar trabajo.

Aunque también piensa que la trayectoria debe pesar más que los likes , fue realista y le mandó un mensaje a su excompañero de que no queda de otra más que evolucionar.

“Hay que aprender a adaptarse a los cambios y tratar de ponernos donde nuestros tiempos, experiencias y trayectorias sean mejor vistos que otras cosas”. Andrés Palacios.

Andrés mencionó que incluso él mismo pasó por algo similar, por lo que, insiste, Basáñez debería aprender a caminar con lo nuevo: “Hay que adaptarse. Todos en algún momento hemos pasado por situaciones así. Es más bien aprender a moverse y ya”, comentó.

El actor, recordado por su personaje de “Nicolás Pacheco”, en Amor en custodia , aprovechó para destapar que prepara algo muy especial con Paola Núñez, quien en dicha la telenovela interpretaba a “Barbie Bazterrica”. “Estamos planeando hacer algo, ya lo verán próximamente”.

Finalmente, aunque no pudo dar muchos detalles, instó a la audiencia a estar pendiente de lo que preparan para este mismo año. “Algo (que les puedo decir) para no spoilearlos, es que va a ser algo ‘plano’, ahí se los dejo...”.

Sergio y Andrés trabajaron junto en 2005 en la telenovela Amor en Custodia. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNOTAS y Redes sociales.

¿Qué han dicho otros famosos de la situación de Sergio Basáñez?

“Bebé, eres una leyenda, eres lo máximo y sobre todo ¡un ser humano precioso! Te adoro”. − Ana Brenda Contreras .

. “¡Eres top , querido Sergio! Toda mi admiración y cariño”. − Altair Jarabo. “Te amamos”. − Ana Serradilla .

. “¡Eres una persona admirable e impecable! Siempre vas a recibir amor y apoyo porque eso hay en tu corazón. Bendiciones”. − Nora Salinas .

. “Un actor y caballero de primera. Ya te seguimos, amigo”. − Raquel Bigorra.

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¿Qué dijo Sergio Basáñez de su falta de trabajo por tener pocos seguidores en redes?

Denunció que ahora, cada que los actores aplican para un casting les piden saber cuántos followers tienen en redes como requisito .



. Aseguró que lo han dejado fuera de proyectos por no contar con tantos seguidores. Calificó esta práctica como “una estupidez” y “una tontería” .



. Comentó que debería pesar más el talento y la experiencia , no la popularidad digital .



, no la . Tras estas declaraciones le llovieron seguidores en su cuenta de Instagram, y llegó a 245 mil, lo que lo conmovió en gran medida y después agradeció el cariño del público.

Sergio Basáñez declaró que al hacer un casting le piden saber cuánto seguidores tiene. / Foto: Instagram/sergiobasanez_oficial.

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¿Cuál es la carrera de Sergio Basáñez y Andrés Palacios?

Carrera de Andrés Palacios:



Estudió Mercadotecnia.

Trabajó como modelo.

Inició su carrera como actor en telenovelas a finales de los 90, tras estudiar en el CEFAT.

Saltó a la fama por telenovelas como Amor en custodia.

Sorprendió al aparecer en Televisa en 2016, luego de trabajar 12 años en TV Azteca. En la televisora de San Ángel ha participado en melodramas como Las amazonas , El bienamado , Tenías que ser tú , Imperio de mentiras , La madrastra , Tierra de esperanza , Amor amargo y Mi verdad oculta .

Andrés Palacios trabajó como modelo e inicio su carrera como actor a finales de los años 90. / Foto: Alejandro Isunza/ Redes sociales.

La trayetoria de Sergio Basáñez



Alcanzó la fama como protagonista en TV Azteca, con telenovelas como Cuando seas mía , junto a Silvia Navarro, y Amor en custodia, con Margarita Gralia.

Fue uno de los galanes más populares de los años 2000 en la televisión mexicana.

En años recientes ha combinado la actuación con emprendimientos, como su negocio de caldo de huesos, que ya comercializa en grandes almacenes.

Actualmente está en la obra de teatro La velocidad del otoño junto con Jacqueline Andere.

Sergio Basáñez alcanzó la fama como protagonista con telenovelas como Cuando seas mía y Amor en custodia. / Foto: Instagram: @sergio_basanezoficial.